Akola Accident: नांदुरा, अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वडील ठार, मुलगा किरकोळ जखमी

Fatal Road Accident in Nandura: नांदुराजवळ मोताळा रोडवरील अपघातात टाकरखेड येथील सुखलाल जाधव यांचा मृत्यू झाला तर त्यांचा मुलगा वैभव किरकोळ जखमी झाला. अज्ञात वाहन चालकाने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदुरा : अज्ञात वाहनाची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार वडीलाचा मृत्यू तर मुलगा किरकोळ जखमी झाला. ही घटना ता. १० फेब्रुवारी रोजी मोताळा रोडवर पुंडलिक महाराज महाविद्यालयाजवळ घडली.

