Akola Accident: नांदुरा, अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वडील ठार, मुलगा किरकोळ जखमी

नांदुरा : अज्ञात वाहनाची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार वडीलाचा मृत्यू तर मुलगा किरकोळ जखमी झाला. ही घटना ता. १० फेब्रुवारी रोजी मोताळा रोडवर पुंडलिक महाराज महाविद्यालयाजवळ घडली..या प्रकरणी नांदुरा पोलीसांनी अज्ञात वाहन चालका विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत प्राप्त माहितीनुसार, तालुक्यातील टाकरखेड येथील रहिवासी सुखलाल बाबुलाल जाधव (४८) हे मुलगा वैभव (१३) याच्यासह पलसोडा येथुन आपल्या दुचाकी क्र.एमएच २८ एव्हि ९९५६ ने नांदुरा मार्गे घरी टाकरखेड येथे जात होते..दरम्यान मोताळा रोडवर शहरापासुन काही अंतरावर असलेल्या पुंडलीक महाराज महाविद्यालयाजवळ त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या सुखलाल जाधव यांचा मृत्यू झाला तर मुलगा वैभव हा किरकोळ जखमी झाला आहे. अपघात झाल्यानंतर वाहन चालक वाहन घेऊन घटनास्थळावरून पसार झाला..Accident : चार ऊसतोड कामगारांचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू; अज्ञात चालकावर गुन्हा दाखल.या घटनेनंतर मृतकाचे भाऊ श्यामलाल बाबुलाल जाधव यांनी नांदुरा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालकाविरूध्द कलम १०६ (१), २८१, १२५ (अ) भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.