Akola Tourism: नरनाळा महोत्सवाने पेटवली पर्यटन क्रांतीची मशाल: गुंतवणूकदारांकडून दखल, रोजगाराचा नवा अध्याय!

अकोला: जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेला नरनाळा किल्ला हा ऐतिहासिक वारसा, समृद्ध वनसंपदा आणि आदिवासी संस्कृतीचा संगम असलेला ठेवा आहे. या किल्ल्याच्या पायथ्याशी आयोजित करण्यात आलेल्या नरनाळा महोत्सवाने पर्यटन क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण केले आहे..प्रशासनाच्या पुढाकारातून आणि स्थानिकांच्या सहभागातून साकारलेला हा उपक्रम केवळ सांस्कृतिक सोहळा न राहता विकासाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरत आहे.दि. १५ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान अकोला जिल्हा प्रशासन व वनविभागाच्या माध्यमातून महोत्सवाचे दिमाखदार आयोजन करण्यात आले..जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या संकल्पनेतून या महोत्सवाला नव्याने सुरुवात झाली. २००८ मध्ये प्रथम आयोजित झालेला हा महोत्सव २०१३ नंतर बंद पडला होता. मात्र स्थानिक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा झाल्यानंतर २०२६ पासून त्याचे पुनरुज्जीवन झाले. या पुनरुज्जीवनामुळे ऐतिहासिक वारसा आणि वनपर्यटन यांना नवी दिशा मिळाली आहे..महोत्सवात वनपर्यटन, निसर्ग अभ्यास, वनस्पती व पक्षी निरीक्षण, साहसी क्रीडा प्रकार, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शोध व बचाव कार्य प्रशिक्षण, नौकाविहार अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे पोपटखेड धरणात बोटिंग सुविधा सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे पर्यटकांसाठी आकर्षणात भर पडली. या माध्यमातून पर्यटकांना इतिहास, निसर्ग आणि साहस यांचा संगम अनुभवता आला..या महोत्सवातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आयोजित करण्यात आलेली इन्व्हेस्टर मीट. कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, नागपूर, अमरावती, पुणे, मुंबई, इंदोर आणि भोपाल येथून पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांनी उपस्थिती लावली. नरनाळा परिसरात इको-टुरिझम प्रकल्प, रिसॉर्ट्स, होमस्टे, साहसी क्रीडा केंद्रे उभारण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे गुंतवणूक आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..नरनाळा महोत्सवाचा सर्वात मोठा फायदा स्थानिक आदिवासी बांधवांना होऊ शकतो. मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण, स्थानिक हस्तकला विक्री, खाद्यपदार्थ सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सादरीकरण अशा विविध माध्यमांतून रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. पर्यटनाचा फायदा थेट स्थानिक समाजापर्यंत पोहोचला तरच हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल. अन्यथा तो फक्त काही दिवसांचा उत्सव ठरेल..या महोत्सवामुळे अकोला जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षमतेकडे राज्यभरातून लक्ष वेधले गेले आहे. सातपुड्याच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेला नरनाळा किल्ला ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असून वन्यजीवनाने समृद्ध आहे. योग्य नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि सातत्यपूर्ण प्रचार यांमुळे हा परिसर राज्याच्या पर्यटन नकाशावर ठळकपणे स्थान मिळवू शकतो.तथापि, या उपक्रमाच्या यशासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. केवळ महोत्सवाच्या आयोजनावर खर्च करून थांबणे पुरेसे नाही. वर्षभर पर्यटन सुरू राहण्यासाठी पुढील बाबी आवश्यक ठरतील: रस्ते व मूलभूत सुविधा सुधारणा, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित मार्गदर्शकांची उपलब्धता, डिजिटल प्रचार आणि पर्यावरणपूरक विकास धोरण. विशेषतः वनपरिसर असल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे..एकूणच पाहता, नरनाळा महोत्सवाने अकोला जिल्ह्यात पर्यटन क्रांतीची मशाल पेटवली आहे. प्रशासनाची दूरदृष्टी, स्थानिकांचा सहभाग आणि गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद या त्रिसूत्रीवर या उपक्रमाचे भविष्य अवलंबून आहे. ऐतिहासिक वारसा, नैसर्गिक संपदा आणि स्थानिक संस्कृती यांचा योग्य संगम साधला, तर नरनाळा परिसर पर्यटन आणि विकासाचे नवे केंद्र बनू शकते. आता गरज आहे ती सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची आणि शाश्वत विकासाच्या बांधिलकीची.शाश्वत पर्यटन व्हावे हीच अपेक्षानरनाळा महोत्सवावर झालेल्या खर्चाचे खरे औचित्य तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा कायमस्वरूपी पर्यटन चळवळ निर्माण होईल आणि स्थानिकांना सातत्यपूर्ण रोजगार उपलब्ध होईल. जर पर्यटन वर्षभर सक्रिय राहिले, तरच गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होईल. अन्यथा हा उपक्रम फक्त एक भव्य इव्हेंट म्हणूनच मर्यादित राहण्याची भीती नाकारता येणार नाही..