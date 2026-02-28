अकोला

Akola Tourism: नरनाळा महोत्सवाने पेटवली पर्यटन क्रांतीची मशाल: गुंतवणूकदारांकडून दखल, रोजगाराचा नवा अध्याय!

Revival of the Narnala Festival: अकोला जिल्ह्यातील नरनाळा किल्ल्यावरील नरनाळा महोत्सवाने पर्यटन क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण केले आहे. गुंतवणूकदारांचा सहभाग, स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि सांस्कृतिक उपक्रम या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरले आहेत.
अकोला: जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेला नरनाळा किल्ला हा ऐतिहासिक वारसा, समृद्ध वनसंपदा आणि आदिवासी संस्कृतीचा संगम असलेला ठेवा आहे. या किल्ल्याच्या पायथ्याशी आयोजित करण्यात आलेल्या नरनाळा महोत्सवाने पर्यटन क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण केले आहे.

