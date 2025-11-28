अकोला

Akola News : ‘राष्ट्रवादी’च्या विद्यार्थी प्रमुखाने रेल्वेखाली धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून संपवले आयुष्य

राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) महानगर विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख वैभव घुगे यांनी रेल्वे ट्रॅकवर धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आयुष्य संपवले.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला - राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) महानगर विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख वैभव घुगे यांनी गुरुवारी (ता. २७) जुन्या आरटीओ रोडजवळील रेल्वे ट्रॅकवर धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आयुष्य संपवले. त्यांच्या या धक्कादायक निर्णयाने अकोल्यातील राजकीय वातावरणात हळहळ पसरली आहे.

