Akola News : ‘राष्ट्रवादी’च्या विद्यार्थी प्रमुखाने रेल्वेखाली धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून संपवले आयुष्य

अकोला - राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) महानगर विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख वैभव घुगे यांनी गुरुवारी (ता. २७) जुन्या आरटीओ रोडजवळील रेल्वे ट्रॅकवर धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून आयुष्य संपवले. त्यांच्या या धक्कादायक निर्णयाने अकोल्यातील राजकीय वातावरणात हळहळ पसरली आहे..तरुण नेतृत्व म्हणून उदयास येत असलेला, उत्तम वक्तृत्व आणि संघटन कौशल्यामुळे पक्षात विशेष ओळख निर्माण केलेला वैभव अचानक निघून गेल्याने पक्षकार्यकर्ते हादरले आहेत.राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख होती. विद्यार्थी राजकारणात संघर्ष करून स्वतःचे स्थान निर्माण करणाऱ्या वैभवने कार्यकर्त्यांमध्ये आपुलकीचं नातं कायम जपलं. त्यामुळेच राजकीय क्षेत्रासह सामाजिक वर्तुळातूनही त्यांच्या निधनावर तीव्र दुःख व्यक्त होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत वैभवचा मृत्यू झाला होता..प्राथमिक तपासात कर्जाच्या तणावामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी, अशी चर्चा आहे. तरीही या मागील नेमके कारण उलगडण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पुढील तपास खदान पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार मनोज केदारे यांच्या मार्गदर्शनात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम ठाकरे करीत आहेत.कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकोट येथील प्रचार सभेनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असतानाच आलेल्या या बातमीमुळे अनेकांच्या मनात चटका बसला आहे.नेहमीच हसतमुख, सकारात्मक आणि कामाशी प्रामाणिक असा वैभवचा स्वभाव कार्यकर्त्यांनी आठवला. त्याची अनुपस्थिती ही सर्वांसाठी न भरून येणारी पोकळी असल्याची भावना मित्रपरिवारातून व्यक्त होत आहे..आईने वेळोवेळी केले होते सावधअकोला महानगर विद्यार्थी आघाडी प्रमुख वैभव घुगे हा कुंदन अपार्टमेंट, मलकापूर येथे राहत होता. बऱ्याच दिवसापासून तो तणावात होता. त्याच्या घरी आईला त्याच्या विवंचनेची माहिती होती. आई नेहमी त्याच्यासोबत संवाद साधून या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी चर्चा करत होती. मात्र काही कारणास्तव त्याच्यावर खुप कर्ज झाले होते..मागील पंधरा दिवसापूर्वी त्याला काही व्यक्तींनी पैशाच्या कारणावरून अपमानास्पद वागणूकही दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात ऐकण्यास मिळाली. वैभववर नेमके कुणाचे कर्ज होते, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.वैभव हा सुस्वभावी व चांगला सामाजिक कार्यकर्ता होता. तो चांगला वक्ता सुद्धा होता. त्याच्या मृत्यूबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी, विद्यार्थी आघाडीप्रमुख (राज्य) प्रशांत कदम यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या..