Akola: पहिल्याच पावसात रस्त्याची झाली दैना; नाल्यांमध्ये गाळ, ग्रामसचिवांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिक संतप्त

नेरपिंगळाई: नेरपिंगळाई ग्रामपंचायतच्या वॉर्ड क्रमांक एकमधील पांडेपुऱ्यात पहिल्याच पावसाने विकासकामांच्या दाव्याची पोलखोल केली आहे. नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने पावसाचे पाणी वाहून न जाता थेट रस्त्यावर साचले असून संपूर्ण रस्ता जलमय झाला आहे. परिणामी नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे..पांडेपुऱ्यातील नीतेश इंगळे यांच्या घरासमोरील रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून घरात ये-जा करण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. रस्त्यावर साचलेल्या घाण पाण्यातून पादचारी, शालेय विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांना जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत आहे..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.पाण्यात खड्डे दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला असून डासांची उत्पत्ती होऊन साथीच्या आजारांची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांची साफसफाई करण्यात आली नाही.नाल्यांमध्ये गाळ साचल्याने पाण्याचा निचरा पूर्णपणे बंद झाला आणि नालीतील पाणी रस्त्यावर येऊन साचले. दरवर्षी हीच परिस्थिती निर्माण होत असतानाही ग्रामपंचायतकडून कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..तसेच ग्रामपंचायतचे प्रभारी ग्रामसचिव कार्यालयात नियमित उपस्थित राहत नसल्याचीही नागरिकांची तक्रार आहे. अनेक ग्रामस्थांनी आजपर्यंत ग्रामसचिवांना कार्यालयात पाहिले नसल्याचा दावा केला असून विविध दाखले, प्रमाणपत्रे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतचा कारभार अक्षरशः रामभरोसे सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे..Ketan Agarwal Murder : ११.५ तासांच्या चौकशीत सियाच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं? एकाच खुलाशाने हत्या प्रकरणाला नवं वळण, सियाला तोंडघशी पाडले.पहिल्याच पावसात रस्ते जलमय, नाल्यांमध्ये गाळ, घरात जाण्याचे मार्ग बंद आणि ग्रामसचिवही कार्यालयात अनुपस्थित; मग नागरिकांनी तक्रार करायची तरी कुणाकडे? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.नागरिकांनी पंचायत समिती मोर्शीचे गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने नेरपिंगळाई येथे पाहणी करून नाल्यांची साफसफाई, साचलेल्या पाण्याचा निचरा, रस्त्यांची दुरुस्ती तसेच ग्रामपंचायतच्या कामकाजाची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.