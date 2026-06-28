अकोला

Akola: पहिल्याच पावसात रस्त्याची झाली दैना; नाल्यांमध्ये गाळ, ग्रामसचिवांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिक संतप्त

Heavy Rain Exposes Poor Drainage in Nerpinglai: नेरपिंगळाई ग्रामपंचायत परिसरात पहिल्याच पावसात रस्ते जलमय झाल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नेरपिंगळाई: नेरपिंगळाई ग्रामपंचायतच्या वॉर्ड क्रमांक एकमधील पांडेपुऱ्यात पहिल्याच पावसाने विकासकामांच्या दाव्याची पोलखोल केली आहे. नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने पावसाचे पाणी वाहून न जाता थेट रस्त्यावर साचले असून संपूर्ण रस्ता जलमय झाला आहे. परिणामी नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे.

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