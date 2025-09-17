MLA Randhir Savarkar: ‘निळकंठ सूतगिरणी’ची चाके फिरणार: आमदार रणधीर सावरकर यांची माहिती, मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार

अकोला: पश्चिम विदर्भाच्या विकासासाठी महायुती शासनाच्या विकासाभिमुख धोरणांतर्गत, शेतकऱ्यांचे कायम हित जोपासणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकोला जिल्ह्यातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देत, दीर्घकाळ बंद असलेली ‘दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी लिमिटेड’ पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने मंजूर केला असल्याची माहिती आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .दि. निळकंठ सहकारी सूत गिरणी, अकोलाने १९७० पासून प्रत्यक्ष उत्पादनास सुरुवात केली. सुतगिरणी संस्थेने अव्याहत ३८ वर्षे दर्जेदार सुत निर्मिती करणेसह शेतकऱ्यांच्या कापसाला बाजारभावपेक्षा अधिक सहभाग देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला होता. परंतु काही तांत्रिक कारणाने सूतगिरणीचे उत्पादन बंद झाले. सदर संस्था पुनश्च सुरु करून स्थानिक रोजगार निर्मिती व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे मुल्यावर्धन व्हावे या करिता संस्था पुन:स्थापित करण्यासाठी २०१४ मध्ये आमदार म्हणून प्रथमत: निवडून आलेल्या रणधीर सावरकर यांना शेतकऱ्यांची ही सहकारी सूतगिरणी सुरू व्हावी याकरिता खासदार शेतकरी नेते माजी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांचे मार्गदर्शनात आमदार रणधीर सावरकरांनी शासनाकडे सतत प्रयत्न केले. .कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धित भाव मिळावा, पश्चिम विदर्भातील उद्योगाला चालना मिळावी, स्थानिक रोजगारांना रोजगार मिळावा , महत्त्वाचे म्हणजे आत्महत्याग्रस्त या भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यात यावा अशा अनेक उद्देशांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गळ घालून तसेच वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे कायम पाठपुरावा केला, सुतगीरणी सुरू करण्यासाठी डॉ. रणजित सपकाळ, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष शिरीष धोत्रे यांचा सतत आग्रही पाठपुरावा होता. सुतगिरणी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पत्रव्यवहार, अधिवेशनात प्रश्न, लक्षवेधी सुचना, चर्चा सर्व मार्गाने सावरकर प्रयत्नशील होते..या सर्व प्रयनांना यशस्वी होण्यासाठी सर्व संबंधीतांच्या सहकार्य व पाठबळ लाभल्यासाठी आमदार रणधीर सावरकरांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील पश्चिम विदर्भमध्ये रोजगाराच्या अल्प संधी लक्षात घेता स्थानिक गरजूंना रोजगाराची संधी तसेच शेतमाल उत्पादनाचे मूल्यवर्धन करून कष्टकरी शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती साधने अशा उदात्त हेतूने स्व. नीळकंठ श्रीधर उपाख्य नानासाहेब सपकाळ (माजी राज्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य) यांनी आपल्या दूरदृष्टीने दि. नीळकंठ सहकारी सुत गिरणी मर्यादित अकोलाची स्थापना करून सन १९७० पासून प्रत्यक्ष उत्पादनास सुरुवात होती. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सहकारी सूतगिरणी पुनरुज्ज्वित होत आहे. विशेष म्हणजे खासदार झाल्यापासून अनुप धोत्रे यांच्याकडून सुद्धा या विषयाचा पाठपुरावा सरकारकडे सुरु होता हे उल्लेखनीय..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवडअकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापुर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.