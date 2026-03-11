अकोला

Buldana News: बुलडाणा जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ४३ टक्केच पीककर्ज वाटप; पीककर्ज वाटपात फरक, ६५१.९३ कोटी रुपयांचे वाटप!

gap between crop loan target and disbursement: बुलडाणा जिल्ह्यातील पीककर्ज वितरणात मोठा फरक; उद्दिष्टाच्या फक्त ४३ टक्के वाटप
Farmers Await Relief as Crop Loan Disbursement Lags in Buldhana

Farmers Await Relief as Crop Loan Disbursement Lags in Buldhana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा: जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये १ लाख ५६ हजार ४०० खातेदारांसाठी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट १५०० कोटी रुपयांचे ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी केवळ ६५१.९३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या फक्त ४३ टक्के रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
distribution
Agricultural crop
Buldana farmer
crop loans to farmers
Government Loan Scheme
Buldana District News

Related Stories

No stories found.