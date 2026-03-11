Buldana News: बुलडाणा जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ४३ टक्केच पीककर्ज वाटप; पीककर्ज वाटपात फरक, ६५१.९३ कोटी रुपयांचे वाटप!

बुलडाणा: जिल्ह्यात २०२५-२६ मध्ये १ लाख ५६ हजार ४०० खातेदारांसाठी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट १५०० कोटी रुपयांचे ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी केवळ ६५१.९३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या फक्त ४३ टक्के रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...जिल्ह्यात सुमारे १ लाख २० हजार शेतकरी थकबाकीदार असल्यामुळे त्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यावर मोठा परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन, पेरणी तसेच खत-बियाणे खरेदीसाठी आवश्यक निधी वेळेवर मिळाला नाही. परिणामी, पीक व्यवस्थापनावर तसेच शेती उत्पादनावरही त्याचा थेट परिणाम होत असल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यातील पीककर्ज वितरणात एसबीआय आणि सीबीआय सारख्या प्रमुख बँकांनी सर्वाधिक वाटा उचलला. एसबीआय कडून सात लाख चौदा हजार सहा शंभर पंचावन्न (१७,४६५) लाख, तर सीबीआय कडून बारा हजार चारशे सत्तानव्वद आणि सात (१२,४९७) लाख रुपये पीक कर्ज शेतकऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र सारख्या बँकांनीही महत्त्वाचा वाटा उचलला, तर जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांना निधी पुरवण्यात सक्रिय राहिली..दुसऱ्या बाजूला, काही बँकांचा वाटा तुलनेने कमी राहिला. कॅनरा बँक, अॅक्सिस बँक, आयडीबीआय बँक, युको बँक, बँक ऑफ बरोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांनी शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी निधी वितरित केला..नवीन कर्ज मिळणे कठीणजिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पीककर्ज न मिळण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांची थकबाकी मोठी असून, अनेकांना आधीच्या कर्जाच्या तोट्यांमुळे नवीन कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे बँकांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास अडथळा निर्माण झाला. जिल्ह्यात हजारो शेतकरी आधीच थकबाकीच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. त्यामुळे बँकांकडून त्यांना नवीन कर्ज मिळवणे कठीण झाले आहे..Akola Crime: संतप्त जमावाच्या सामूहिक हल्ल्यात लखन अंभोरेचा मृत्यू; १६ जणांविरोधात गुन्हा, पाचजण अटकेत, नेमकं काय घडलं!.शेतकऱ्यांना ४२९ कोटी रुपये वितरितअतिवृष्टी, पूर, गारपीट व वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासन खंबीरपणे उभे आहे. सन २०२५-२६ मध्ये ६ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीसाठी ५६२ कोटींचा निधी मंजूर करून ६ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना ४२९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.