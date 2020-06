व्हेंटिलेटर वाचवतात प्राण तरी प्रशासनाला नाही जाण...

अकोला : जिल्ह्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यासोबच मृतकांचा आकडा सुद्धा 32 वर पोहचला आहे. त्यानंतर सुद्धा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या व्हेंटिलेटरची संख्या दहाच आहे. परिणामी भविष्यात रुग्णसंख्या वाढल्यास उपलब्ध व्हेंटिलेटरची व्यवस्था तोडकी ठरू शकते. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला आहे. संसर्गामुळे होणाऱ्या सदर कोरोनाला ब्रेक लावण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कोरोनाग्रस्तांसह त्यामुळे मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत आहे. या स्थितीत आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. त्यासोबतच आरोग्य विभागासाठी लागणारे उपकरण व इतर साहित्यांची आवश्‍यकता भासत आहे. असे असले तरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या व्हेंटिलेटरची संख्या तोडकीच आहे. कोरोनाचा फैलाव होण्याआधी वैद्यकीय महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या व्हेंटिलेटरची संख्या कायम आहे. त्यामुळे वाढलेल्या रुग्णांवर तोडक्याच साधन सामग्रीत डॉक्टरांना उपचार करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. खासगी व्हेंटिलेटर अधिग्रहित करण्याचा पर्याय

जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटर आहेत. आवश्‍यकता भासल्यास जिल्हा प्रशासन खासगी डॉक्टरांचे व्हेंटिलेटर अधिग्रहत करुन शकते. त्यामुळे प्रशासना समोर व्हेंटिलेटरसाठी दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु अद्याप प्रशासनाने त्यादृष्टीने कामच सुरु न केल्याचे दिसून येत आहे.

