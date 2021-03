कोरोना कसा जाणार ? हॉटेलमध्ये जेवण आणि दारूसाठी पेशंट कोव्हीड सेंटरमधून काढतायत पळ

बुलडाणा : जिल्ह्यात सातत्याने रोज 600 रुग्ण वाढत असताना दररोज कोविड सेंटर मधून रुग्ण पळून जाऊन जवळच्या हॉटेलमध्ये किंवा ढाब्यावर जेवण व मद्यप्राशन करून परत रात्री कोविड सेंटरमध्ये दाखल होतात. धान्य उपलब्ध असूनही वाटप रखडले; ई पॉस मशीन नॉटरिचेबल खामगाव येथील घाटपुरी कोविड सेंटरमधून असेच काही कोरोना रुग्ण दाखल असताना रात्री पळून गेलेत व राष्ट्रीय महामार्गावरील एका धाब्यावर मनसोक्त मद्यप्राशन करून परत कोविड सेंटरच्या दिशेने जात असताना नांदुरा येथील एक 55 वर्षीय रुग्ण अति मद्यप्राशन केल्याने महामार्गावर मध्यभागी पडलेला असल्याने काही समाजसेवकांनी त्याला उचलून सामान्य रुग्नलयात भरती केले. या कोविड रुग्णाचे हे समाजसेवक अति संप्रकात आलेत. त्यांना भर्ती केल्यानंतर संबंधित रुग्णाच्या नातेवाइकांना फोन करून माहिती दिल्यावर कळाले की हा रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असून गेल्या तीन दिवसांपासून घाटपुरी कोविड सेंटर येथे भरती करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात सातत्याने कोरोना रुग्नसंख्या वाढत असताना प्रशासनाच्या अशा निष्काळजीपणामुळे जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणात येत नसल्याच बोलले जात आहे. सदर कोविड सेंटर हे महामार्गालगत असल्याने व रुग्णांना चांगले जेवण मिळत नसल्याने असे प्रकार नित्याचेच असल्याचं जवळ असलेल्या हॉटेलमधील कर्मचारी सांगत आहेत.



