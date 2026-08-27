Akola Daylight Theft: भरदिवसा घरांचे कुलूप तोडून चोरी; दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी फोडली कपाटे; पातूरमध्ये चोरांची दहशत

पातूर: शहरात चोरी व घरफोडीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चोरांनी भरदिवसा बंद घरांना लक्ष्य करत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी घरांचे कुलूप तोडून लोखंडी कपाटे फोडली. .दोन्ही घटनांमध्ये लाखो रुपयांचे सोन्याचे दागिने, चांदीचे साहित्य तसेच मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली आहे. सातत्याने घडत असलेल्या या घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोन्ही घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने-चांदीचे दागिने, असा लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली आहे. बंद घरांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याने शहरासह तालुक्यातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Sunetra Pawar: चाकणकरांसाठी मोठी बातमी! वाहतूक कोंडी, खड्डे अन् अतिक्रमणांवर प्रशासनाची धडक कारवाई, उपमुख्यमंत्री पवार यांचे निर्देश.ढोकणेवाडीत कुलूप तोडून चोरीप्राप्त माहितीनुसार, पातूर येथील ढोकणेवाडी परिसरातील रहिवासी निलेश श्रीकृष्ण बगाडे यांच्या घरात दि.२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी सुमारे २ ते ३ वाजण्याच्या दरम्यान चोरीची घटना घडली. घरमालक बाहेरगावी असल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरांनी घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर लोखंडी कपाट फोडून त्यामध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम घेऊन चोरटे पसार झाले..Mhaisal Canal Accident : कवठेमहांकाळमध्ये दुर्दैवी घटना! म्हैसाळ योजनेच्या कालव्यात कार कोसळून तरुण गेला वाहून; रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू.बंजारा नगरमध्येही भरदिवसा घरफोडीयाच दरम्यान पातूरमधील बंजारा नगर येथील रहिवासी मदन अमरसिंग जाधव यांच्या घरालाही चोरांनी लक्ष्य केले. अज्ञात चोरांनी घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला व लोखंडी कपाट फोडले. येथूनही चोरांनी कपाटात ठेवलेले सोने-चांदीचे दागिने तसेच रोख रक्कम लंपास केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.