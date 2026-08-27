अकोला

Akola Daylight Theft: भरदिवसा घरांचे कुलूप तोडून चोरी; दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी फोडली कपाटे; पातूरमध्ये चोरांची दहशत

Daylight House Break-Ins Reported in Patur: पातूर शहरात भरदिवसा दोन बंद घरांचे कुलूप तोडून चोरी करण्यात आली. चोरट्यांनी लोखंडी कपाटे फोडून सोने-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम लंपास केली.
Akola Daylight Theft

Akola Daylight Theft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पातूर: शहरात चोरी व घरफोडीच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चोरांनी भरदिवसा बंद घरांना लक्ष्य करत दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी घरांचे कुलूप तोडून लोखंडी कपाटे फोडली.

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