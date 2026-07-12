अकोला

Akola: बनावट सोन्याचे दागिने देऊन फसवणूक

Hotel Owner Duped in Fake Gold Coin Scam: अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथे बनावट सोन्याची नाणी देऊन कोल्हापूरच्या हॉटेल व्यावसायिकाची १५ लाखांची फसवणूक करण्यात आली
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पातूर: अकोला-पातूर रोडवरील नांदखेड फाट्याजवळ गणेश इंगळे व इतर साथीदारांनी सोलापूर येथील हॉटेल व्यावसायिकाला सोन्याचे बनावट नाणे देऊन १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना घडली असून, याप्रकरणी पातूर पोलिसांनी आरोपीतांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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