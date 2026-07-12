Akola: बनावट सोन्याचे दागिने देऊन फसवणूक

पातूर: अकोला-पातूर रोडवरील नांदखेड फाट्याजवळ गणेश इंगळे व इतर साथीदारांनी सोलापूर येथील हॉटेल व्यावसायिकाला सोन्याचे बनावट नाणे देऊन १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना घडली असून, याप्रकरणी पातूर पोलिसांनी आरोपीतांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सविस्तर वृत्त असे आहे की, फिर्यादी युवराज चांदोबा कांबळे (वय ४९ वर्ष), रा. वळंगे, तालुका करवीट, जिल्हा कोल्हापूर, हे हॉटेल व्यवसाय करतात. दि.३० जून २०२६ रोजी आरोपीने फिर्यादीला फोन करून गणेश इंगळे बोलत असून, त्यांच्या हॉटेलवर येऊन गेल्याचे सांगितले. आरोपीचे जावई हे घर पाडण्याचे काम करतात. एका मारवाडीचे घर पाडत असताना त्यांना सोन्याचे मडके सापडले..Deccan Queen Heritage Coach : मुंबई-पुणे 'डेक्कन क्वीन' नव्या हेरिटेज लूकमध्ये; चहा, नाष्टा, डायनिंग ट्रेनचा अनुभव खतरनाक.त्यामध्ये खूपसारे नाणी आहेत आणि ते घाबरलेले आहेत. त्यांना ते सोने कोणालातरी द्यायचे आहे, असे आरोपीने फोनवर सांगितले. आरोपीने फिर्यादीला, सापडलेल्या नाण्यांचा फोटो बोलावला व दि.१ जुलै रोजी पातूर-अकोला रोडवरील चिखलगावजवळ बोलावले व फिर्यादीला आरोपीने तीन किलो सोन्याचे नानी दाखवले. त्यातील एक नाणे फिर्यादीला दिल्यानंतर कोल्हापूरला जाऊन घेतलेले सोन्याचे नाणे चेक केले. ते खरे निघाल्यानंतर तीन किलो सोने हे पन्नास लाख रुपये मध्ये देण्याचे ठरले..फिर्यादीने त्यापैकी १५ लाख रुपये आणून नांदखेड फाट्याजवळ थांबलेल्या आरोपींना दिले. आरोपीने १५ लाख रुपये घेऊन तीन किलो सोन्याचे डुबलीकेट नाणे फिर्यादीला दिले. फिर्यादीने घेतलेले सोने बॅगेत टाकून थेट कोल्हापूर येथे जाऊन चेक केले असता ते संपूर्ण नाणे खोटे असल्याचे सोनाराने सांगितले..Fatty Liver: भारतात झपाट्याने वाढतोय फॅटी लिव्हरचा धोका! अशी ओळखा लक्षणे... .त्यावरून आपली फसवणूक झाली असे फिर्यादीचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना फोन करून माहिती दिली. फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीवरून पातूर पोलिसात आरोपींविरुद्ध कलम ३१८ ३ (५) बीएनएस अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. फसवणुकीची ही घटना लक्षात घेता, नागरिकांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन पातूर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक रामकृष्ण जाधव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.