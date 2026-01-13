Akola News: पातूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ ‘कागदावरच’; विकासाऐवजी शहर भकास प्रस्ताव पाठवूनही निर्णय शून्य!

-गोपाल बदरखेपातूर (जि. अकोला) : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या पातूर शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात पातूर नगरपरिषद प्रशासन अपयशी ठरत आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक असलेली नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यासाठी चार ते पाच वेळा शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले; मात्र आजवर त्यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पातूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ म्हणजे केवळ ‘फुग्यातील पोकळ हवा’ ठरत असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.नगरपरिषदेची निवडणूकही लांबल्याने शहराच्या कारभाराबाबत अनिश्चितता आहे. सध्या नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती ‘...अठन्नी खर्चा रुपया’ अशी असून, हद्दवाढ न झाल्याने उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. हद्दवाढ झाल्यास शहरालगतचा ‘अ वर्ग’ परिसर नगरपरिषदेत समाविष्ट होऊन आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते. त्यातून सफाई कामगारांची संख्या वाढेल व स्वच्छता, सार्वजनिक नाले, रस्ते, पथदिवे तसेच आरोग्यविषयक समस्या सोडवणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे..मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील विकासकामे समाधानकारक नाहीत. चौकाचौकांत वाहतूक विस्कळीत असून, कोणत्याही चौकाचे सौंदर्यीकरण झालेले नाही. महापुरुषांचे पुतळे, सांस्कृतिक ओळख जपणाऱ्या सुविधा यांचा अभाव दिसून येतो. ऐतिहासिक शहर म्हणून ओळख असलेल्या पातूरचा विकास होण्याऐवजी शहर भकास होत चालल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत..पातूर नगरपरिषदेकडून आतापर्यंत १९७५ पासून पाच ते सहा वेळा नगरपरिषद हद्द वाढीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले. मात्र, त्यावर कुठलीच कारवाई झाली नसल्याने नगरपरिषदेचे उत्पन्न जेमतेम असून, वाढत्या नागरिकांच्या संख्येप्रमाणे सोयीसुविधा मिळत नाही.-पंजाबराव सुरवाडे, पातूर.पातूर नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्यास अनेक सोयी-सुविधांसह विकासकामे मार्गी लागतील. रोजगाराचा संधी उपलब्ध होतील. मात्र, हद्दवाढ नसल्याने शहराच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत आणि विना-नियोजित बांधकामे वाढत आहे.-ए. बी. गडलिंग, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, पातूर.Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.हद्दवाढ झाल्यास होईल विकासहद्दवाढ झाल्याने शहरालगतच्या भागाचा विकास ‘डीपी प्लॅन’नुसार (विकास आराखडा) शिस्तबद्ध पद्धतीने होईल. वाढीव क्षेत्रातील नागरिकांना अधिकृत पाणीपुरवठा, पथदिवे, पक्के रस्ते आणि सांडपाण्याची उत्तम व्यवस्था मिळेल. नगरपरिषदेच्या हद्दीत नवीन भाग आल्यास घरपट्टी आणि इतर करांच्या माध्यमातून महसूल वाढेल, जो शहराच्या विकासासाठी वापरता येईल. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ वाढल्याने केंद्र, राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या विकास निधीत मोठी वाढ होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.