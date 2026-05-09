Akola News: शहरासह पातूर तालुक्यात रेशनचा काळाबाजार;रेशन माफिया सक्रिय; शासकीय धान्य परप्रांतात करत आहेत विक्री; लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

पातूर: शहरासह पातूर तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार वाढला असून, याकडे पोलिस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन तथा लोकप्रतिनिधींचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रेशन माफिया सक्रिय झाले असून, गोरगरिबांचे धान्य खरेदी करून ते सऱ्हासपणे परप्रांतात विक्री करत असल्याचे बोलले जात आहे..पातूर तालुक्यामध्ये ९५ गावाचा समावेश असून, यावेळी शासनाकडून तीन महिन्याचे रेशन धान्य (गहू, तांदूळ) वितरित केले जात आहे. नागरिकांना मिळणारे धान्य खरेदी करण्यासाठी गुजरी लाइनमध्ये व्यापाऱ्यांची स्पर्धा लागली आहे. गुजरी लाईनमध्ये भर रस्त्यावर वाहने उभी करून तांदूळ विकत घेऊन नंतर मोठ्या वाहनाने माफियाच्या ठरलेल्या गोडाऊनवर पोहचविला जातो.शहरासह लगतच्या खेड्यांमधून तांदुळाचे कट्ट्याचे ऑटो भरून गुजरातमध्ये येऊन पाच-सहा दुकानावर त्याची विक्री केले जाते. त्यानंतर जमलेल्या माल हा मोठ्या वाहनात भरून त्याची विल्हेवाट माफियाच्या गोडाउनवर लावण्यात येते..तालुक्यामध्ये रेशन माफियांनी मजुरी तत्वावर माणसे नियुक्त केले असून, गावात जाऊन शासकीय धान्य खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामध्ये काही शासकीय दुकानदार सुद्धा रेशन माफीयांसोबत सामील असून, त्यामुळे स्वस्तधान्य दुकानातच ग्राहकांना पैसे दिल्या जातात. जमा केलेला माल हा वेळ पाहुन माफिया नेत आहेत. शासनाकडून तीन महिन्याचे धान्य गहू, तांदूळ मिळत असून, यामध्ये मानसी तांदूळ मोठ्या प्रमाणात वितरित केल्या जात आहे. त्यामुळे शासकीय स्वस्त धान्य दुकानदारासोबत रेशनमाफिया साठेलोटे करत असून, हजारो क्विंटल तांदूळ जाग्यावर खरेदी केल्या जात आहे..रेशन माफियांचे पातूर शहरासह तालुक्यामध्ये ग्रामीण विभागांमध्ये सुद्धा मोठेमोठे गोडाऊन असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय धान्य साठवले जाते आणि ट्रकच्या ट्रक शासकीय धान्य परप्रांतात विक्रीसाठी नेले जात आहेत. मात्र, यावर कुठल्याच प्रकारची कारवाई पोलिस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन यांच्याकडून होत नसल्याने रेशन माफियांची चांदी होत आहे. रेशन माफियांचे हात लंबे असून, त्यांना मोठ्या प्रमाणात राजकीय पाठबळ सुद्धा मिळत आहे. त्यामुळे गोरगरिबांचा वाली कोणी उरला नसल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.वास्तविक पाहता इतक्या मोठ्या प्रमाणात तांदूळ वितरित केल्या जातो आणि नागरिक एका महिन्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेला तांदूळ खाऊ शकत नाही. त्यामुळे शासकीय धान्यांमध्ये परिवर्तन करणे आवश्यक असून, इतर कडधान्य सुद्धा वितरित करण्याची मागणी होत आहे..दिवस निघाल्याबरोबर शासकीय धान्य दुकानदाराच्या दुकानासमोर नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या असतात, तर दुकानालगतच शासकीय धान्य खरेदी करणारे रेशन माफिया वजन काटा घेऊन तयार दिसत आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाकडून शहरांमध्ये फेरफटका मारण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून रेशन माफियांना धाक निर्माण होईल आणि गोरगरिबांचे धान्य त्यांच्या घरापर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.."रेशनचे धान्य कोणी विकत घेत असेल किंवा रेशन माफिया सक्रिय असतील तर, आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू."- शितल मोरखडे, अन्नपुरवठा अधिकारी,पातूर"राशनचा विषय हा महसूल खात्याशी निगडित असल्यामुळे आम्ही कारवाई करू शकत नाही. मात्र, महसूल विभागाने जर कार्यवाही केली तर, आम्ही गुन्हे दाखल करू."- हनुमंत डोपेवाळ, ठाणेदार, पातूर.लोकप्रतिनिधींच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह!बाळापूर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार होत असताना लोकप्रतिनिधींकडून विधानभवनामध्ये कुठल्याच प्रकारची वाचता केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये लोकप्रतिनिधींविषयी संभ्रम वाढला असून, निवडून तरी दिले कशासाठी, असा प्रश्न मतदारांनाच पडला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सुद्धा शासकीय धान्याची परप्रांतात वाहतूक करून विक्री केली जात आहे. असे असताना स्थानिक गुन्हे शाखेकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे..