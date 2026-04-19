Akola News: पातूर-अकोला मार्गावर कुटार आणि रेती वाहनांमुळे दुचाकीस्वार धोका झेलत आहेत; उडणारी धूळ आणि उघड्यावर माल ठेवणे अपघाताची शक्यता वाढवत आहे

पातूर: तालुक्यातील पातूर अकोला मुख्य रस्त्यांवर सध्या कुटार, विटा, रेती वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ वाढली असून, त्यामधून उडणाऱ्या धुळ, कचऱ्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः दुचाकीस्वार, मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत..रस्त्यावरून जात असताना अशा वाहनांमधून उडणारी धूळ थेट दुचाकीस्वारांच्या डोळ्यात जात असल्याने अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, या वाहनांवर माल भरताना कोणतीही सुरक्षितता पाळली जात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Akola News: बाळापूर तालुक्यात सूर्याचा प्रखर तडाखा; शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट; शेतकरी आणि मजूर वर्ग बेजार.वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात पोती व इतर साहित्य उघड्यावरच ठेवण्यात येते. त्यावर कुठल्याही प्रकारचे आच्छादन (कव्हर) नसल्यामुळे माल उडण्याची शक्यता वाढते. यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा धोका निर्माण होतो.."पातूर-अकोला, पातूर-बाळापूर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात कुटार, रेती, मुरूम वाहून नेला जात असून, त्यावर कुठल्याच प्रकारचे झाकण नसल्यामुळे नागरिकांच्या डोळ्यात धुळ जात आहे. यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही."- सुनिल वावगे, नागरिक, सस्ती.नागरिकांना अपघाताची भीतीअचानक माल खाली पडणे किंवा धूळ उडणे यामुळे वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटू शकते. यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर अपघात घडू शकतो, अशी भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.तत्काळ कारवाईची मागणीदरम्यान, संबंधित वाहतूक विभाग व पोलिस प्रशासनाने या प्रकाराकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अतिभारित वाहनांवर कारवाई करणे तसेच मालावर योग्य प्रकारे आच्छादन करण्याचे आदेश देणे अत्यावश्यक झाले आहे. जर वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात मोठा अपघात घडण्याची शक्यता असून, त्याची जबाबदारी प्रशासनावरच येणार आहे. त्यामुळे तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.