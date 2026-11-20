अकोला - पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या नावाखाली अघोरी पूजा करून हेमंत प्रफुल्ल सपकाळ (वय २९, रा. मोठी उमरी, अकोला) याचा नरबळी दिल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केल्यानंतर या प्रकरणात नवनवीन बाबी समोर येत आहेत. हेमंतच्या मृत्यूचा तपास करणाऱ्या सिव्हिल लाइन्स पोलिसांनी चौकशीसाठी तिघांना बोलावले होते. दरम्यान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार संशयितावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात समितीच्या वतीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली..हेमंतचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, त्याला इंदूरला नेण्यामागील उद्देश काय होता आणि कथित अघोरी पूजेचा या घटनेशी काही संबंध आहे का, या दिशेने पोलिस तपास करीत आहेत. पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या नावाखाली पूजा सुरू असतानाचे काही कथित व्हिडिओ समोर आले आहेत. यामध्ये संशयित विवेक ऊर्फ विक्की शिंदे हा पूजाविधी करताना आणि हवेत लिंबू उचलताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडिओंची सत्यता आणि त्यांचा हेमंतच्या मृत्यूशी असलेला संबंध तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..दरम्यान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. कथित जादूटोणा आणि अघोरी विधींच्या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक व उच्चाटन अधिनियमांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. केवळ मृत्यूच्या घटनेपुरता तपास मर्यादित न ठेवता कथित अघोरी विधींच्या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका समितीने मांडली..हेमंतला पुन्हा अकोल्यात का बोलावले?हेमंतचा भाऊ मुकुंद सपकाळ यांनी संशयित विक्की शिंदे याच्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हेमंत हा विक्कीच्या संपर्कात होता. नागपूरला गेलेल्या हेमंतला पुन्हा अकोल्यात का बोलावले, असा सवाल त्यांनी केला. १५ नोव्हेंबरला हेमंतचा फोन आला होता. त्यानंतर रात्री बाराच्या सुमारास विक्कीशी संपर्क साधला असता, हेमंत रेल्वेच्या मागील डब्यात बसला असल्याचे त्याने सांगितले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी हेमंतचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली, असे मुकुंद यांनी सांगितले. इंदूर येथील एम.जी. रोड पोलिस ठाण्यासमोरील नाल्याच्या काठावर हेमंतचा मृतदेह आढळला होता. मृतकाच्या मोबाईलमध्ये अनेक व्हिडिओ असल्याची माहितीही समोर आली आहे..कुणासोबत असे घडू नये‘आज माझ्या भावासोबत घडले, उद्या दुसऱ्या कोणासोबतही असे घडू शकते,’ अशी भावना व्यक्त करीत संशयिताला तातडीने अटक करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी मुकुंद सपकाळ यांनी केली आहे. पोलिसांकडून तिघांची चौकशी सुरू असून, या प्रकरणातील कथित अघोरी पूजेचा आणि हेमंतच्या मृत्यूचा संबंध तपासातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.