Thane politics: राजकीय खळबळ! ‘उबाठा’चे चार नगरसेवक शिंदे गटात; मध्यरात्री ठाण्यात पक्षप्रवेश, जिल्हाप्रमुखांच्या हाती ‘धनुष्यबाण’

अकोला: महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन महिन्यातच शहराच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून निवडून आलेल्या सहा नगरसेवकांपैकी चार नगरसेवकांनी पक्षाला 'रामराम' ठोकत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे या पक्षांतरात जिल्हाप्रमुखांचाही समावेश असल्याने उबाठा गटाला मोठा धक्का बसला आहे. ठाणे येथील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी बुधवारी (ता.१८) मध्यरात्री हा पक्षप्रवेश पार पडला. या घटनेमुळे अकोल्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत उबाठा गटाने सहा जागांवर विजय मिळवत शहरात आपली ताकद दाखवली होती. याशिवाय एका स्वीकृत सदस्याची भर पडल्याने महापालिकेत उबाठा गट तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. त्यामुळे आगामी सत्तासमीकरणात या गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र हे समीकरण फार काळ टिकले नाही. उबाठाच्या तिकीटावर निवडून आलेले नगरसेवक मनोज पाटील, सोनल सरोदे, सुरेखा काळे आणि सागर भारुका यांनी उबाठा गटाशी नाते तोडत शिंदे गटाची वाट धरली..त्यांच्या सोबत उबाठा गटाचे जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांनीही पक्षत्याग करत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे या पक्षांतराला अधिकच वजन प्राप्त झाले आहे. या घडामोडीनंतर महानगरपालिकेतील उबाठा गटाचे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. पूर्वी सात सदस्य असलेल्या या गटात आता फक्त तीनच सदस्य उरले आहेत. विजय इंगळे, अभय खुमकर आणि स्वीकृत नगरसेवक शंकर लंगोटे हे तिघेच आता उबाठा गटाकडे शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील त्यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उबाठा गटातील अंतर्गत मतभेद उफाळून येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पक्षांतराने त्या चर्चांना दुजोरा मिळाला आहे. चार नगरसेवक फुटल्याने शहरातील संघटनेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ही केवळ राजकीय संघटना नाही, तर ती बाळासाहेबांच्या विचारांची जाज्वल्य मशाल आहे. काही स्वार्थी लोकांनी सत्तेच्या मोहापोटी गद्दारीचा मार्ग स्वीकारला म्हणून ही मशाल कधीच विझणार नाही. उलट अधिक प्रखरपणे पेटत राहील. अकोला जिल्ह्यातील जनतेचा आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांचा कणखर पाठिंबा आमच्या पाठीशी आहे. चार नगरसेवक आणि एक पदाधिकारी गेले म्हणून पक्ष कमकुवत होईल, अशी अपेक्षा करणाऱ्यांनी वास्तवाचा अंदाज घ्यावा. शिवसेना ही पदांवर नव्हे, तर निष्ठा, संघर्ष आणि विचारांवर उभी आहे. गद्दारांनी आपली ओळख स्वतःच उघड केली आहे; पण खऱ्या शिवसैनिकांची ताकद आता दुप्पट जोमाने उभी राहील. येणाऱ्या काळात अकोला जिल्ह्यात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणखी भक्कमपणे उभा राहील, हे निश्चित. "मशाल पेटलेली आहे... आणि ती आता अधिक धगधगणार आहे!- मुकेश मुरुमकार, उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, अकोला.आमदार नितीन देशमुख यांना मोठा धक्कामहानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला कडवे आव्हान देण्यासाठी उबाठा गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोर्चेबांधणी केली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सहा नगरसेवक निवडून आणण्यात यश आले होते. त्यामुळे शहरात उबाठा गटाची ताकद वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र अवघ्या दोन महिन्यातच चार नगरसेवकांनी पक्ष सोडल्याने हे यश अल्पकालीन ठरले आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर या घटनेचा काय परिणाम होईल, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.झाले आहेत..जिल्हा प्रमुख काळेंची सोडचिठ्ठीउबाठा गटाचे दोन जिल्हाप्रमुख असताना त्यापैकी मंगेश काळे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आमदार नितीन देशमुख यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. येत्या काळात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवणे आणि संघटन मजबूत करणे हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल..शिंदेसेनेचे संख्याबळ 'पाच'सध्या तरी या पक्षांतरामुळे शहरातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले असून, पुढील काही दिवसांत आणखी राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरे गटाला हा मोठा फटका बसला असून दुसरीकडे या प्रवेशामुळे महापालिकेतील शिंदेसेनेचे संख्याबळ वाढले आहे. शिंदेसेनेचे महापालिकेत आता एकूण पाच नगरसेवक झाले आहेत.