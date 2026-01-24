Akola politics:भाजप–मित्रपक्षांचे सत्तागणित जुळले! अकोला महापालिकेत ‘शहर सुधार आघाडी’ची सत्ता निश्चित; विभागीय आयुक्तांकडे गट स्थापनेचे पत्र

-योगेश फरपटअकोला :अखेर अकोला महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेचे गणित जुळले असून भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता स्थापन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘शहर सुधार आघाडी’ स्थापन करण्यात आली असून गट स्थापनेसंदर्भातील पत्र अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .महापालिकेतील एकूण संख्याबळ पाहता भाजपकडे ३८ नगरसेवक आहेत. त्यांना शिंदे गट (१), अजित पवार गट (१), शरद पवार गट (३) व शहर विकास आघाडी (१) यांचे पाठबळ मिळाल्याने एकूण संख्याबळ ४४ वर पोहोचले असून स्पष्ट बहुमत पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, दिवसभर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण तसेच उबाठाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्याकडून सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, संध्याकाळी भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी “आमच्याकडे बहुमत असून भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता स्थापन होणार आहे,” असा दावा माध्यमांशी बोलताना केला..त्यानंतर काही वेळातच ‘शहर सुधार आघाडी’ स्थापन झाल्याचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या पत्रात भाजप, शरद पवार गट, अजित पवार गट, शिंदे गट व अपक्ष नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे नमूद आहे. शहर सुधार आघाडीचे गटनेते म्हणून पवन महल्ले यांची स्वाक्षरी या पत्रावर असून हे पत्र अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांचे सत्तास्थापनेचे स्वप्न भंग पावल्याचे चित्र आहे. सोमवारी विभागीय आयुक्तांकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० जानेवारी रोजी सत्तास्थापनेचा मुहूर्त होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंत्रालयात २९ महानगरपालिकांसाठी महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली असून अकोला महापालिकेसाठी महापौर पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे शहराला पुन्हा एकदा महिला महापौर मिळणार हे निश्चित झाले आहे..अकोला महापालिकेच्या गेल्या दोन दशकांच्या इतिहासावर नजर टाकली असता महापौर पदावर महिलांचे वर्चस्व दिसून येते. सन २००२ ते २०१९ या कालावधीत एकूण आठ महापौरांपैकी पाच वेळा महिला महापौरपदी विराजमान झाल्या असून पुरुषांना केवळ तीन वेळाच संधी मिळाली आहे. सन २००२ मध्ये सुमन गावंडे या अकोल्याच्या पहिल्या महिला महापौर ठरल्या होत्या.Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.महापौर पदाच्या शर्यतीत ओबीसी महिला नगरसेविकाभाजप (१३):माधुरी क्षीरसागर, योगिता पावसाळे, वैशाली शेळके, मंजुषा शेळके, पल्लवी मोरे, शिल्पा वरोकार, रश्मी अवचार, निकिता देशमुख, सोनाली अंधारे, शारदा खेडकर, नीतू जगताप, प्राची काकड, कल्पना गोटफोडेराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट):पूजा गावंडेभाजप–मित्रपक्षांची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर महापौरपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याकडे आता शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.