Akola politics:भाजप–मित्रपक्षांचे सत्तागणित जुळले! अकोला महापालिकेत ‘शहर सुधार आघाडी’ची सत्ता निश्चित; विभागीय आयुक्तांकडे गट स्थापनेचे पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
-योगेश फरपट

अकोला :अखेर अकोला महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेचे गणित जुळले असून भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता स्थापन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘शहर सुधार आघाडी’ स्थापन करण्यात आली असून गट स्थापनेसंदर्भातील पत्र अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहे.

Akola
Bjp
political
district
Akola Municipal Corporation

