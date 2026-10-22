Prakash Ambedkar: दुष्काळी मदतीची आकडेवारी दिवाळीपूर्वी जाहीर करा; ॲड. प्रकाश आंबेडकर, भाजप नेत्यांच्या घरांसमोर जाऊन पाणी मागा

-योगेश फरपटअकोला : गेल्या ४२ वर्षांपासून अखंड सुरू असलेल्या अकोल्यातील धम्म मेळाव्याला यंदा लाखोंच्या जनसमुदायाची उपस्थिती लाभली. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या वेळी देशातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीसह राज्यातील दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जातिव्यवस्था आणि लोकशाहीपुढील आव्हानांवर भाष्य केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची मदत देण्याऐवजी झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्यावी आणि मदतीची आकडेवारी दिवाळीपूर्वी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.कुंभमेळ्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था करते; मग दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार काय करीत आहे, असा सवाल ॲड. आंबेडकर यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातून हजारो कोटी रुपयांचा कर जमा करते; मात्र राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत पुरेशी मदत मिळत नसल्याची टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्राच्या करातून मिळणाऱ्या महसुलातील योग्य वाटा दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात यावा आणि शेतकऱ्यांना तातडीने ठोस आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊनही त्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोयाबीनचे पीक हातचे गेले, कापसाचे उत्पादन घटले आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन संकटात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असे ते म्हणाले..शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई न मिळाल्यास भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष, आमदार आणि खासदारांच्या घरांसमोर जाऊन पाणी व जेवणाची मागणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळाचे संकट गंभीर असून पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.जातीअंतासाठी स्वतंत्र राजकारणाची गरजसम्राट अशोकाने कलिंग युद्धानंतर बुद्धाचा मार्ग स्वीकारला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी बौद्ध धम्माचा मार्ग स्वीकारला, असे आंबेडकर यांनी सांगितले. जातिव्यवस्था संपल्याशिवाय देशाचे स्वातंत्र्य टिकू शकत नाही, असे मत व्यक्त करत त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सामाजिक भूमिकेवर टीका केली. जातीअंतासाठी काँग्रेसकडे नेमका कोणता मार्ग आहे, याचा खुलासा पक्षाने करावा, असे आव्हान त्यांनी दिले. जातीव्यवस्थेविरोधातील लढा आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र राजकारणाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..मतदानाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात असल्याचा आरोपमतदान हे व्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्त करण्याचे महत्त्वाचे साधन असून, मतदानाच्या अधिकारावर घाला घातला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतून महाराष्ट्रातील दोन कोटी मतदारांची नावे वगळली जातील, असा दावा त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा करत २८ तारखेला मुंबईत ‘ज्ञानेश कुमार हटवा’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संबंधित मंदिराच्या शुद्धीकरणाच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी जातीय भेदभावावरून काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. समता आणि धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका मांडणाऱ्या काँग्रेसने या घटनेविरोधात ठोस भूमिका घ्यायला हवी होती, असे ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांच्या संदर्भातही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर टीका केली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नतिकुद्दीन खतीब, अरुंधती शिरसाट, प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे, भारतीय बौद्ध महासभेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष यू. जी. बोराडे, अंजलीताई आंबेडकर, युवा नेते सुजात आंबेडकर, पक्षाचे पदाधिकारी, भन्तेगण आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पी. जी. वानखेडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.