अकोला

Akola Crime: गर्भवती पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा; देवानंद हटकळे अटकेत, पोलीस कोठडी मंजूर!

Dev Anand Hatkale custody granted by court: गर्भवती पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्याला अटक; अकोला शहरात खळबळ
Custodial Interrogation Ordered in Pregnant Wife Murder Case

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अकोला: शहरात खळबळ उडवणाऱ्या एका गंभीर प्रकरणात, स्वतःच्या गर्भवती पत्नीचा छळ करून तिची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देवानंद हटकळे (रा. अकोला) असे आरोपीचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध अकोला शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८-अ व ३०२ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Akola
crime
Pregnant Women
Arrested
Police Custody
district
police constable
Death of wife

