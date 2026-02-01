Akola Crime: गर्भवती पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा; देवानंद हटकळे अटकेत, पोलीस कोठडी मंजूर!

अकोला: शहरात खळबळ उडवणाऱ्या एका गंभीर प्रकरणात, स्वतःच्या गर्भवती पत्नीचा छळ करून तिची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देवानंद हटकळे (रा. अकोला) असे आरोपीचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध अकोला शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८-अ व ३०२ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Crime:‘मोस्ट वाँटेड’ ब्रोकर राजू जाधव जेरबंद; बनावट महिलांना उभे करून ७० लाखांचा जमीन गैरव्यवहार!.प्रियंका हटकळे यांचे ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी निधन झाले होते. प्राप्त माहितीनुसार, सन २०२४ मध्ये आरोपी देवानंद हटकळे यांनी आपल्या गर्भवती पत्नीला शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची घटना घडली होती. या मारहाणीनंतर प्रियंका यांची प्रकृती गंभीर झाली असून, उपचारादरम्यान दोन दिवसांत त्यांचा मृत्यू झाला होता..या प्रकरणी प्रारंभी कोतवाली पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करून चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या शवविच्छेदन अहवालात मृत महिलेस मारहाण झाल्याचे स्पष्ट निष्पन्न झाले असून, मृत महिला गर्भवती असल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे..या गंभीर बाबींची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. त्या आदेशानुसार कोतवाली पोलिसांनी आरोपी देवानंद हटकळे याला अटक केली..Sunetra Pawar Deputy CM: धाराशिवची लेक ठरली पहिली उपमुख्यमंत्री; सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर नागरिकांच्या भावना.आज आरोपीस न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायाधीशांनी आरोपीस चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास कोतवाली पोलीस करीत आहेत. पोलीस दलातीलच एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध पत्नीच्या हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्याने संपूर्ण अकोला शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.