घराचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी....क्लिक करा आणि वाचा

अकोला : बांधकाम क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी मंदी, कोरोनाचे संकट, यामुळे उपाययोजना व नागरिकांचे जीव वाचवण्यात व्यस्त असलेल्या सरकारने पुढील आदेशापर्यंत रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. त्यामुळे घरांची खरेदी करण्याऱ्यांना नागरिकांना मंदीच्या या काळात सरकारने दिलासा दिला आहे, परंतु बांधकाम साहित्याच्या किंमतीत झालेली वाढ व बांधकाम क्षेत्रावर आतापर्यंतची सर्वात मोठी अवकळा आल्यामुळे नागरिकांचं घराचं स्वप्न महागणार आहे. देशभर कोरोनाचे संक्रमण वाढत चालल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक मंदी आली आहे. महामारीच्या भीतीने मजूर स्वगृही परतले आहेत. तयार प्रॉपर्टी जसे फ्लॅट, दुकान, बंगले, ड्युप्लेक्स आदींची विक्री थांबली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज लावला जात आहे. आधीपासूनच गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला कोरोना व्हायरसने अधिक संकटात टाकलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा व्यवसाय कोरोना व्हायरसच्या आधीपासूनच संकटात होता. या स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी किमान वर्ष दोन वर्षे लागणार असल्याचे मत बिल्डरांनी व्यक्त केले आहे. टाळेबंदीतून सुटका झाल्यानंतर सुद्धा रिअल इस्टेट क्षेत्रात उभारी येणाऱ्या शक्यता कमी असल्याने या व्यवसायात कोट्यवधी रुपये गुंतवणारे व्यावसायीक आता आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर कायम असले तरी नागरिकांना स्वताःच्या घरात जाण्यासाठी जास्त किंमत द्यावी लागेल. भाववाढीचा परिणाम

कोरोना संकाटामुळे बांधकाम साहित्याचे दर वाढत आहेत. सिमेंट, लोहा, इलेक्ट्रॉनिकचे साहित्य, स्टाईल्स व घर बांधकामासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याच्या किंमतीत वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम घरांच्या किंमतीवर सुद्धा दिसून येईल. परिणामी फ्लॅट, दुकान, बंगले, ड्युप्लेक्सच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता बिल्डरांनी व्यक्त केले आहे. घरांच्या किंमतीत 8 ते 10 टक्के वाढीची शक्यता

कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्रात अवकळा आली आहे. बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ झाली आहे. टाळेबंदी असूनही सिमेंटचे दर 270 रुपये प्रती गोणी वरुन 400 रुपयावर पोहचले आहे. इतर साहित्यांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरांचे बांधकाम कमी होऊन मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी घरांच्या किंमतीत 8 ते 10 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

- पंकज कोठारी

माजी राज्य उपाध्यक्ष (क्रेडाई) व बांधकाम व्यावसायिक, अकोला

