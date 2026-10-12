Akola News : नवरात्रीत अकोला पोलिसांकडून नागरिकांना दिलासा! २ कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल परत; ५२६ मोबाईल, ५० वाहने, सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेचा समावेश

अकोला - नवरात्रीच्या शुभपर्वावर अकोला जिल्हा पोलीस दलाने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. हरवलेले मोबाईल, चोरीस गेलेली वाहने, सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण २ कोटी २८ लाख ९० हजार ४६ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी शोधून काढत मूळ मालकांना परत केला. यामध्ये ५२६ मोबाईल, ५० वाहने, सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेचा समावेश आहे. पोलीस लॉन येथे आयोजित कार्यक्रमात अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. महेश पाटील यांच्या हस्ते हा मुद्देमाल नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आला..सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सायबर जनजागृती महिना राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकोला जिल्ह्यात विविध उपक्रमांद्वारे नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेविषयी जनजागृती केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हरवलेले मोबाईल आणि चोरीस गेलेला मुद्देमाल मूळ मालकांना परत देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले..पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी प्रास्ताविकातून नागरिकांना सायबर सुरक्षेबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. मोबाईल हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास तातडीने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवावी. सायबर फसवणूक झाल्यास विलंब न करता १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. फसवणुकीनंतरचे पहिले काही तास महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे तत्काळ तक्रार करणे आवश्यक आहे. मोबाईलचा आयएमईआय (IMEI) क्रमांक सुरक्षित ठेवावा तसेच अनोळखी लिंक, ओटीपी आणि संशयास्पद फोन कॉलपासून सावध राहावे, असे त्यांनी सांगितले..नागरिकांचा विश्वास जपणे हेच पोलिसांचे कर्तव्य - डॉ. महेश पाटीलविशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. महेश पाटील यांनी अकोला पोलीस दलाच्या कामाचे कौतुक केले. नागरिकांनी कष्टाने कमावलेल्या पैशांतून खरेदी केलेल्या वस्तू आणि मौल्यवान साहित्य त्यांना परत मिळणे, ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ करणारी बाब आहे. अकोला पोलिसांनी तांत्रिक तपास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा दिला आहे.गुन्ह्यांचा तपास करण्यासोबतच पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलवणे, हेच पोलीस दलाचे खरे यश आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते शोधून काढलेला मुद्देमाल मूळ मालकांना परत करण्यात आला. पोलिसांनी तांत्रिक तपास, सायबर विश्लेषण आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या आधारे हा मुद्देमाल हस्तगत केला. अनेक दिवसांपासून हरवलेल्या वस्तू परत मिळाल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले. यावेळी नागरिकांनी अकोला पोलीस दलाचे आभार मानले..असा आहे परत केलेल्या मुद्देमालाचा तपशीलपोलिसांनी परत केलेल्या मुद्देमालामध्ये ९० लाख ६ हजार ९६ रुपये किमतीचे ५२६ मोबाईल, ४८ लाख ९१ हजार रुपये किमतीची ५० वाहने, ११ लाख ७२ हजार ६७४ रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेचा समावेश आहे. याशिवाय सायबर पोलीस ठाण्याने ऑनलाइन फसवणुकीतील रक्कम परत मिळवून दिली.या सर्व मुद्देमालाची एकूण किंमत २ कोटी २८ लाख ९० हजार ४६ रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. या कार्यक्रमाला अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विविध पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, पोलीस अंमलदार, पत्रकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सायबर फसवणूक झाल्यास १९३० वर संपर्क साधामोबाईल हरवल्यास किंवा चोरीस गेल्यास नागरिकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात तातडीने तक्रार नोंदवावी. ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्यास वेळ न दवडता १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे, ओटीपी शेअर करणे आणि संशयास्पद कॉलवर विश्वास ठेवणे टाळावे, असे आवाहन अकोला पोलीस दलाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.