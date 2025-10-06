Akola News : आरक्षण जाहीर! कुठे धक्का तर कुठे मिळाली संधी; जिल्ह्यातील पाच नगराध्यक्ष पदांवर महिलाराज

अकोला - राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ६) मुंबईत २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदांसह दोन नगर पंचायतींवर महिलाराज राहणार असून मूर्तिजापूर व पातूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार ६ ऑक्टोबर रोजी नगरपरिषद आरक्षण सोडत काढण्यात आली. राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.अखेर या सोडतीतून नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातही अशीच काहीशी स्थिती पाहावयास मिळत आहे. अकोला जिल्ह्यातील अकोट, बाळापूर व हिवरखेड नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष पद नामाप्र महिलासाठी राखीव झाले आहे..त्यासोबच तेल्हारा अनुसूचित जाती (एससी) महिला, बार्शीटाकळी- सर्वसाधारण महिला तर मूर्तिजापूर व पातूरचे नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे राजकीय घडामोळींना वेग आला असून अनेक इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला आहे.राजकीय समीकरण बदलणारया नगरपरिषद आरक्षण सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. नगराध्यक्षपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने काही ठिकाणी विद्यमान नेतृत्वाचे आरक्षण संपले असून, नवीन चेहरे पुढे येतील. त्यामुळे सर्व पक्षांनी महिलांना प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरू केली आहे..नगराध्यक्षाच्या आरक्षणावर दृष्टीक्षेपअकोट - नामाप्र महिलाबाळापूर - नामाप्र महिलातेल्हारा - एससी महिलाहिवरखेड - नामाप्र महिला (नगर पंचायत)बार्शीटाकळी- सर्वसाधारण महिला (नगर पंचायत)मूर्तिजापूर - सर्वसाधारणपातूर - सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.