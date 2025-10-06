अकोला

Akola News : आरक्षण जाहीर! कुठे धक्का तर कुठे मिळाली संधी; जिल्ह्यातील पाच नगराध्यक्ष पदांवर महिलाराज

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली.
अकोला - राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ६) मुंबईत २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदांसह दोन नगर पंचायतींवर महिलाराज राहणार असून मूर्तिजापूर व पातूर नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.

