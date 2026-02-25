farming Success Story: दीड एकरात पिकलेल्या टरबुजाची कमाल! निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांनी मिळविले साडेपाच लाखांचे उत्पन्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

मूर्तिजापूर : तालुक्यात बागायती व फळबाग शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसत असून पारंपरिक पिकांना फाटा देत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक शेतकरी लाखोंचे उत्पन्न मिळवत आहेत. याचाच प्रत्यय तालुक्याच्या दक्षिणेकडील कंझरा येथील निवृत्त पोलिस अधिकारी दिलीप महादेव नागोलकर आणि त्यांचे कृषी पदवीधर पुत्र मंगेश नागोलकर यांच्या यशोगाथेतून आला आहे. अवघ्या दीड एकर क्षेत्रात टरबूज लागवड करून त्यांनी तब्बल साडेपाच लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळविले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...नोकरी करतानाही शेतीची आवड जपणारे दिलीप नागोलकर यांनी निवृत्तीनंतर पूर्णवेळ शेतीकडे लक्ष केंद्रित केले. त्यांचा मुलगा मंगेश हा बी.एस्सी. (अॅग्री) शिक्षण पूर्ण करून गावातच कृषी केंद्र चालवित असून, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक लाभदायी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मजुरांची टंचाई आणि पावसाचे अनिश्चित स्वरूप लक्षात घेता त्यांनी फळबागेचा पर्याय निवडला..अमरावतीतून रोपे, ठिबकद्वारे पाणीनागोलकर यांनी अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर येथील विघ्नहर्ता नर्सरीतून ‘राशी’ या जातीची सुमारे १० हजार टरबूज रोपे सुमारे २५ हजार रुपयांत खरेदी केले. थंडीच्या कडाक्यात पिकाला बहर येण्यासाठी तीन ते चार वेळा फवारणी करण्यात आली. उत्तम प्रतीचे कुजलेले शेणखत वापरले. पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला..२५ टन उत्पादन; दिल्ली बाजारपेठ गाठलीया बागेतून पहिल्या तोड्यात १८ ते २० टन उत्पादन मिळाले, तर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ५ टन टरबूज निघाले. अकोला-अमरावती येथील व्यापाऱ्याने बांधावरच २३ ते २५ रुपये प्रतिकिलो दराने टरबूज खरेदी केले. त्यानंतर ही टरबूजे थेट दिल्ली येथील बाजारपेठेत पाठविण्यात आली. संपूर्ण लागवडीचा खर्च सुमारे एक लाख रुपये आला. खर्च वजा जाता साडेपाच लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाल्याने नागोलकर कुटुंबाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.आज प्रत्येकाच्या आहारात फळांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात फळबाग शेतीला निश्चितच चांगले दिवस येतील. पारंपरिक शेतीसोबत शेतकऱ्यांनी थोड्या प्रमाणात तरी फळबाग लागवड करावी.- दिलीप नागोलकर,निवृत्त पोलिस अधिकारी, मूर्तिजापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.