Maharashtra Education News: आरटीईच्या नवीन नियमांमुळे पालकांची कोंडी; नव्या अटींमुळे अनेक जण प्रवेशापासून दूर राहण्याची शक्यता!

-सुगत खाडेअकोला:शिक्षण विभागाने आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी यंदा नियमांची चौकट अधिक घट्ट केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने घरापासून शाळेच्या अंतराची तीन किलोमीटरची मर्यादा कमी करून एक किलोमीटर करण्यात आली आहे. त्यासोबतच एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांनाच आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या अटींमुळे पालकांची कोंडी झाली असून यंदा प्रवेश प्रक्रियेवर सुद्धा त्याचा विपरीत परिणाम पाहायला मिळणार आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २०१९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला, मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात..गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले पालक जास्त प्रवेश शुल्क असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते; मात्र आरटीईमुळे अशा पालकांचे त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. दरम्यान २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात आरटीई कोट्यातून प्रवेश मिळावा, पालकांना यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु अर्ज करण्यासाठी शिक्षण विभागाने नवीन नियमांची अट टाकल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे..पालकांमध्ये प्रचंड नाराजीशिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) मोफत प्रवेश प्रक्रियेत कागदपत्रांची जमवाजमव, निवासस्थानाचा पुरावा आणि लॉटरी लागल्यानंतरची अनिश्चितता यामुळे पालकांची मोठी धांदल उडत आहे. भाडेकरार, उत्पन्न दाखले आणि चुकीच्या पत्त्यांसह किलोमीटरच्या नवीन अटीमुळे अनेक अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरटीईच्या नवीन अटींमुळे पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे..उत्पन्न व किमीच्या अटीमुळे रोषयंदा आरटीई प्रवेशासाठी उत्पन्नाचा दाखला, एक किलोमीटरची अट व कागदपत्र अपलोड करण्याची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये प्रक्रियेबद्दल नाराजी आहे.नव्या अटी व शर्तींनुसार आर्थिक वर्षामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा पालकांच्या बालकांचा आर्थिक दुर्बल गटामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य समजण्यात येईल.बालकांच्या पालकांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळा आरटीई पोर्टलवर दिसतील.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरिता विचारपूर्वक १० शाळांची निवड करावी लागेल.अर्ज भरताना शाळेपासून ते घरापर्यंतचे हवाई अंतर हे गुगल मॅपने निश्चित करावे लागणार. बलूनव्दारे निवास्थनाचे ठिकाण निश्चित करण्याकरिता तो बलून जास्तीत जास्त पाच वेळाच निश्चित करता येईल. त्यामुळे पालकांना निवासस्थानाचे लोकेशन अचूक नमून करावे लागत आहे.प्रवेश पात्रतेसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे, फॉर्म सबमिट करताना अपलोड करणे आवश्यक आहे. याआधी केवळ प्रवेशाच्या वेळी कागदपत्रे सादर करावी लागत होती.अशी आहे स्थितीनोंदणीकृत शाळा ः १८३राखीव जागा ः १९७७आतापर्यंत प्राप्त अर्ज ः ११९७.