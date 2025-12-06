Akola Crime : भामट्याने डोळ्यात मिरची पावडर टाकून लाख रुपये लुटले! पोलिसांनी अवघ्या सहा तासात आवळल्या मुसक्या

अकोला - शहरातील चार बंगला परिसरात डोळ्यात मिरची पावडर टाकून लाख रुपये लुटून पसार झालेल्या भामट्यास खदान पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत अटक करून संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केला. या जलदगती कारवाईबद्दल पोलिसांच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुकेश गोपाल बगडिया (५१, रा. गणेश हाउसिंग सोसायटी, गौरक्षण रोड) हे ५ डिसेंबर रोजी सकाळी १०.१५ च्या सुमारास त्यांच्या मोटारसायकलने (एमएच ३० एएस ६०९३) १ लाख २० हजार रुपये एका पांढऱ्या बॅगेत ठेवून जात होते. चार बंगला परिसरात एक अज्ञात आरोपीने त्यांचा मोटारसायकलसमोर अचानक येत लाल रंगाची मिरची पावडर त्यांच्या डोळ्यात फेकली आणि क्षणिक गोंधळाचा फायदा घेत पांढरी बॅग हिसकावून पलायन केले..या प्रकरणी खदान पोलिस ठाण्यात अप. क्र. १०१६/२०२५ भादंवि कलम ३०९ (६) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेची गंभीरता लक्षात घेता जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्जित चांडक यांनी तातडीने आरोपीचा शोध लावून त्याला लवकरात लवकर ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार पो. अं. भुषण मोरे व स्वप्नील वानखडे यांनी घटनास्थळ परिसरातील आणि चौकातील सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण केले. त्यात एक संशयित इसम मोटारसायकलवरून जुडिओकडे जाताना दिसला. पोलिसांनी तत्काळ जुडिओ परिसरात शोधमोहीम राबवून लिफ्टजवळ एक संशयित इसम ताब्यात घेतला..त्याची विचारपूस केली असता त्याने आपले नाव अनमोल प्रभाकर पिंजरकर (५२, रा. हरीसंकल्प अपार्टमेंट, नाशिक रोड) असे सांगितले. पुढील तपासात त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपीकडून जबरी चोरीतील १,२०,००० रुपये रोकड, गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल (किंमत ५०,००० रुपये) व मोबाईल फोन (किंमत १०,००० रुपये) असा एकूण १,८०,००० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..ही कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्जित चांडक, अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशन खदान अकोला येथील पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे, सपोउपनी संजय वानखडे, सपोउपनी दिनकर धुंरधर, पोलिस कर्मचारी गिरीश विर, संतोष गांवडे, अमर पवार, रोहीत पवार, स्वप्नील वानखडे, भुषण मोरे, मंगेश खेडकर, संदिप काटकर यांनी केली..खदान पोलिसांच्या या वेगवान व प्रभावी कारवाईचे शहरात कौतुक होत आहे. शनिवारी सकाळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी खदान पोलिस स्टेशन मध्ये स्वतः पोहचून तपास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या शोध कार्याची प्रशंसा करीत उत्साह वाढवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.