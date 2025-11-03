Akola News: गुंज येथे गळफास घेऊन शेतकरी पुत्राने संपवले जिवन

साखरखेर्डा : येथील पोलिस स्टेशन अंतर्गत गुंज येथे एका वाहनचालक शेतकरी पुत्राने गळफास घेऊन मृत्यूला कवटाळले. विठ्ठल मोतीराम तुपकर (वय ३०) असे या मृत शेतकरी पुत्राचे नाव आहे. विठ्ठल ने स्वतः च्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी उघडकीस आली..प्राप्त माहितीनुसार विठ्ठल तुपकर हा ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री घरून निघून गेला होता. सकाळी त्याचे वडील मोतीराम तुपकर त्याला शोधण्यासाठी शेतात गेले असता विठ्ठल हा लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आढळला..मागील वर्षी त्याने बॅंकेचे कर्ज काढून आणि स्वतः जवळील पैसे टाकून नंदूरबार जिल्ह्यातील एक क्रुझर गाडी खरेदी घेतली होती. मात्र पूर्ण पैसे दिल्यावरही कृझर मालकाने फायनान्सचे कर्ज भरले नाही..वारंवार फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी कर्ज वसुलीसाठी विठ्ठल तुपकरला त्रास देत होते. यानंतरही त्याने दोन लाख रुपये कंपनीला दिले. परंतू नंदुरबार येथील मुळ वाहन मालक उर्वरित रक्कम फायनान्स कंपनीला देण्यात टाळाटाळ करीत आहे. आपली फसवणूक झाली असे जेव्हा त्याच्या लक्षात आले..Amravati News: तीन कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; अमरावतीत महिला शेतकऱ्याने घेतला घरीच गळफास.या विवंचनेत त्याने आत्महत्या केली असल्याचे कुटूंबियांनी सांगितले. उत्तरिय तपासणीनंतर त्याचेवर शोकाकुल वातावरणात गुंज येथे आज १ नोव्हेंबर रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या मागे आई, वडील, एक मुलगा, एक मुलगी, भाऊ असा परिवार आहे. घरच्यांची आत्महत्या बाबत कोणतीही तक्रार नाही. मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे चौकशी सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.