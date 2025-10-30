Malegaon News : आरक्षणाच्या मागणीसाठी बंजारा समाजाने रोकला समृद्धी महामार्ग; दोन तास वाहतूक ठप्प

मालेगाव - बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आज ता. 30 रोजी अकोला-हैदराबाद महामार्गावर व हिंदु हृदय सम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाने दोन्ही महामार्गवरील वाहतूक दोन तास विस्कळीत झाली होती. .राज्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करून बंजारा समाजाला त्यांच्या हक्काचे एसटीचे आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी राज्यात एका महिन्यात एकूण 56 मोर्चे काढण्यात आले. मात्र, त्याची दखल शासनाने घेतली नाही. आता राज्य सरकारने बंजारा समाजाचा एसटी मध्ये समावेश करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..सुरुवातीला 30 मिनिटांसाठी हिंदू हृदय सम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे ठाकरे समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको करण्यात आला. यावेळी समृद्धी महामार्गांवर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर समृद्धी महामार्गवरील आंदोलन मागे घेतल्याने वाहतूक सुरळीत झाली. त्यानंतर अकोला-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको करण्यात आला..या आंदोलनात पोहरादेवी येथील महंत, बंजारा समाजातील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्षातील पदाधिकारी यांच्यासह अकोला, वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली आदी जिल्ह्यातील बंजारा समाज बांधव सहभागी झाले होते..यावेळी महंत कबिरादास महाराज महंत संजय महाराज बंजारा क्रांती दलाचे कांतीलाल नाईक, तांडा सुधार समितीचे सचिव नाना बंजारा, धाडी समाजाचे अध्यक्ष राजू रत्ने, प्रा. अनिल राठोड साहित्यिक डॉ विजय जाधव, डॉ. सचिन पवार, बंजारा कवी, बंजारा आरक्षण कृती समितीचे श्रावण जाधव सेवाराम आडे आदी यावेळी उपस्थित होते..पोलिसांचा फौजफाटा तैनातबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर 30 मिनिटांसाठी तर दिड तास अकोला-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. मालेगावचे ठाणेदार संतोष चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 500 ते 600 पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांचा पोलिस बंदोबस्त आंदोलन स्थळी होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.