Malegaon News : आरक्षणाच्या मागणीसाठी बंजारा समाजाने रोकला समृद्धी महामार्ग; दोन तास वाहतूक ठप्प

राज्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करून बंजारा समाजाला त्यांच्या हक्काचे एसटीचे आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी राज्यात एका महिन्यात एकूण 56 मोर्चे काढण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव - बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आज ता. 30 रोजी अकोला-हैदराबाद महामार्गावर व हिंदु हृदय सम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाने दोन्ही महामार्गवरील वाहतूक दोन तास विस्कळीत झाली होती.

