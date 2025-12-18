Akola Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; १ ठार, ३ गंभीर जखमी

कारंजा : समृद्धी महामार्गावर चॅनल क्रमांक १६८ जवळ मंगळवारी (ता. १६) पहाटे भीषण अपघात झाला. अपघातात एका जाणाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून, तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार एमएच-०३-के-४९१६ क्रमांकाचे वाहन मुंबईहून उत्तर प्रदेशकडे जात असताना अपघातग्रस्त झाले. अपघाताची माहिती श्री गुरू मंदिर रुग्णवाहिकेचे रुग्णसेवक रमेश देशमुख यांनी तात्काळ समृद्धी महामार्ग टोल प्लाझा कारंजा येथील १०८ रुग्णवाहिका चालक सोनू शिंदे व डॉ.गणेश यांना दिली..त्यानंतर शिवणी १०८ रुग्णवाहिकेचे चालक प्रतीक चाकट यांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन गंभीर जखमींना कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..Mumbai Pune Expressway Accident: मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघात; कंटेनर चालकासह दोघांचा जागीच मृत्यू, चार गंभीर जखमी.प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी अमरावती येथे रेफर करण्यात आले. मृतकाचे नाव मोहम्मद असलम खान (वय ४०), तर जखमींमध्ये मोहम्मद मुस्लिम (वय ४०), फातिमा मोहम्मद (वय ५२), कंमरू निसा शेख (वय ५५, सर्व रा.नालासोपारा, मुंबई) अशी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.