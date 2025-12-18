अकोला

Akola Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; १ ठार, ३ गंभीर जखमी

Fatal Accident on Samruddhi Highway: समृद्धी महामार्गावर चॅनल क्रमांक १६८ जवळ मंगळवारी (ता. १६) पहाटे भीषण अपघात झाला. अपघातात एका जाणाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून, तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Akola Accident

Akola Accident

सकाळ वृत्तसेवा
कारंजा : समृद्धी महामार्गावर चॅनल क्रमांक १६८ जवळ मंगळवारी (ता. १६) पहाटे भीषण अपघात झाला. अपघातात एका जाणाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून, तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

