Buldana News: सहकार खात्याचा कारभार उसनवारीवर!; खासगी संस्था तुपाशी, शेतकरी संस्था उपाशी; ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेने वेधले प्रशासनाचे लक्ष

संग्रामपूर: 'बारदाना देता का बारदाणा..?' असे म्हणण्याची वेळ सध्या जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांवर (डीएमओ) आली आहे. बारदान्याच्या तीव्र टंचाईमुळे प्रशासनाची होणारी नामुष्की टाळण्यासाठी डीएमओंनी संभाजीनगर येथून उसनवारीने बारदाना मागवला. दरम्यान संग्रामपूर येथे पंधरा दिवसांनी केवळ तीन गाठी बारदाना देण्यात आला व तोही एकाच दिवसात संपला. त्यामुळे २८ मार्चपासून पुन्हा खरेदी बंद करण्याचा संदेश देण्याव्यतिरिक्त संस्थेकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही. यासंदर्भात 'सकाळ'ने सलग वृत्त मालिका प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे..रब्बी हंगामात शासनाकडून हमीभाव योजनेअंतर्गत हरभरा व तूर खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. हमीभाव योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणारी असली तरी तिची अंमलबजावणी प्रभाविपणे होणेही गरजेचे आहे. सोयाबीनमध्ये गुणवत्तेच्या नावाखाली ग्रेडिंगमुळे शेतकऱ्यांना अडवण्यात आले, तर आता हरभरा खरेदीची कासवगती शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे..संग्रामपूरसारख्या 'ए' ग्रेड संस्थेत ८४० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असताना, महिनाभरात फक्त १०० शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी संदेश देण्यात आले. त्यापैकी केवळ ६८ शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात आला आणि बारदाना संपला. त्यामुळे जवळपास पंधरा दिवस केंद्र बंद राहिले. त्यानंतर डीएमओंनी तातडीचा उपाय म्हणून संभाजीनगर येथून ३८ गाठी उसनवारीने मागवल्या..ता.२६ मार्च रोजी त्यांचे वाटप करण्यात आले, मात्र संग्रामपूर संस्थेला फक्त तीन गाठी मिळाल्या. यामुळे सुमारे १५०० पोत्यांचीच व्यवस्था झाली, जी केवळ एक दिवसासाठी पुरेशी ठरली. परिणामी, पुन्हा खरेदी बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र मार्केटिंग किंवा विदर्भ मार्केटिंगकडून बारदाना पुरवठा केला जात होता. मात्र, सध्याच्या शासनाने ही जबाबदारी पणन महासंघाकडे सोपवली आहे..दरम्यान बारदाना पुरवठ्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सध्या तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती आहे. बारदान्याअभावी शेतकऱ्यांना माल विक्री करता येत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे..डीएमओ हेमके यांचे स्पष्टीकरणबारदाना उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाशी सातत्याने संपर्कात आहोत. केंद्रीय मंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांच्यासोबतही चर्चा झाली आहे. पणनकडून पुरवठा होईपर्यंत उसनवारीने काही गाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 'अ' वर्ग संस्थांना प्राधान्याने बारदाना देण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, पणनकडून पुरवठा होईपर्यंत मर्यादा आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली आहे, असे डीएमओ हेमके यांनी सांगितले.