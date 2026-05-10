Akola News: कर्मचाऱ्यांचा संप; बँक सलग पाच दिवस बंद; २५ व २६ मे रोजी आंदोलन; विभागातील ८५० कर्मचारी सहभागी होणार

अकोला: ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २५ व २६ मे रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. २३ मे हा चौथा शनिवार आणि २४ मे हा रविवार असल्याने, एसबीआयच्या बहुतेक शाखा सलग चार दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे. संपामध्ये अमरावती विभागातील स्टेट बँकेच्या २२० हून अधिक शाखांमधील सुमारे ८५० कर्मचारी व उपकर्मचारी सहभागी होणार आहेत. .स्टेट बँक व्यवस्थापनाला २ मे रोजी पाठविण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये फेडरेशनने औद्योगिक वाद कायदा १९४७ अंतर्गत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच सार्वजनिक सुट्ट्या आल्यास हा संप २७ मेपर्यंत वाढविण्यात येऊ शकतो, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच खासगी बँकांचे व्यवहार नियमित सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..फेडरेशनने व्यवस्थापनासमोर १६ मागण्या मांडल्या असून, कर्मचाऱ्यांचे हक्क कमी केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक दशकांच्या संघर्षातून मिळालेले संरक्षण कमी केले जात असून करार प्रक्रिया केवळ औपचारिकता बनली आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मतांना दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे..वारंवार चर्चा, निवेदने आणि प्रामाणिक प्रयत्न करूनही व्यवस्थापनाने उदासीन भूमिका घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संपाचे आवाहन करावे लागत आहे..कर्मचारी संघटनेने सेवा अटी सुधारण्यासाठी आणि कामकाजातील संतुलन पुनर्स्थापित करण्यासाठी विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये शाखांचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी मेसेंजर व सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांची भरती करावी, अशी मागणी संघटनेचे विभागीय सचिव अविनाश बोचरे यांनी केली आहे.