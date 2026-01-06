माेठा निर्णय! पोषण आहाराची दैनंदिन उपस्थिती पोर्टलवर भरणे बंधनकारक; अन्यथा कारवाई, काय आहे शिक्षण विभागाचा आदेश?

-विनोद पाटील बोडखेरिसोड: प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व पात्र शाळांनी लाभार्थी, उपस्थितीची माहिती ''सरल'' पोर्टलवर ऑनलाइन भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक शाळांकडून शाळा स्तरावर वितरित आहाराबाबत दैनंदिन लाभार्थी, उपस्थितीची माहिती नियमित भरली जात नाही. प्रकरणी शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देत ज्या शाळा दैनंदिन उपस्थिती भरणार नाहीत अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या सरल प्रणालीवर मोबाइल ॲप, वेब पोर्टल, एसएमएसद्वारे तत्काळ नोंदवणे शाळांना बंधनकारक असते. यामध्ये जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळा ह्या पोर्टलवर उपस्थिती नोंदवत नाहीत. परिणामी त्यांचे आर्थिक नुकसानही होत असते. जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, अधीक्षकांनी आपल्या अधीनस्त शाळांनी दैनंदिन लाभार्थी माहिती भरल्या बाबतची खात्री करावी, अशा सूचना राज्याचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिल्या आहेत..यामुळे आता पोषण आहाराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना दैनंदिन माहिती तत्पर द्यावी लागणार आहे. प्रत्येक शाळेत तंत्रस्नेही शिक्षक नेमणूक केले आहेत. मात्र, अनेक शाळा सरल पोर्टलवर माहिती भरतच नसल्याचे चित्र आहे. तंत्रस्नेही शिक्षकांकडून ही माहिती भरून घेण्याची जबाबदारी मुख्याध्यपाकाची असल्याने आता सरल पोर्टलवर माहिती न भरल्यास मुख्याध्यपकावर कारवाई केली जाणार आहे..‘सरल’ पोर्टलवर माहिती भरणे अनिवार्यप्रधानमंत्री पोषण आहार योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभाची दैनंदिन लाभार्थी माहिती सर्व पात्र शाळांनी सरल पोर्टलवर भरणे अनिवार्य आहे.शाळांनी माहिती न भरल्यास जिल्ह्याचा,राज्याचा कार्यक्षमता कमी दिसते.तसेच योजनेचे अनुदानही दैनंदिन उपस्थितीवरच अवलंबून असते. त्यामुळे पोर्टलवर माहिती भरणे गरजेचे आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची दैनंदिन लाभार्थीची माहिती वेळेत भरण्यात अनेक शाळा हलगर्जीपणा आणि दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.जिल्ह्यातील शाळांची सर्व ऑनलाईन कामे ही सुकर व्हावी यासाठी आपण शाळेमध्ये ऑनलाईनची कामे करणाऱ्या तंत्रस्नेही शिक्षकांना साडे चार ते पाच यावेळेत काम करण्यासाठी अर्धातास मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या वेळेचा वापर करून सर्व तांत्रिक कामे व्यवस्थित आणि वेळीच पार पाडल्या जाऊ शकतात. आता यापुढे ज्या शाळा याकामी कुचराई करतील अशांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.- संजय ससाणे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद, वाशीम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.