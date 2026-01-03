अकोला

Shrikant Deshpande: ज्येष्ठ नागरिक रिकामे असतात, त्यांना प्रचारासाठी घ्या: माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे; वादग्रस्त विधान चर्चेत!

Senior citizens comment sparks political Debate: ज्येष्ठ नागरिकांचा अपमान? श्रीकांत देशपांडे यांच्या विधानावर वादाची लाट
Controversy Brews Over Former MLA’s Statement on Senior Citizens and Election Campaigns

अकोला : शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) चे माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी अकोल्यात केलेल्या विधानामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी, ज्येष्ठ नागरिकांना फारसं काम नसतं. ते दिवसभर घरी रिकामे असतात. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन प्रचार करा, असा सल्ला दिल्याचे समजते.

