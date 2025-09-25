Buldhana News: चौदा गावांची जबाबदारी सात पोलिसांवर! सुरक्षेसाठी पोलिसांची दमछाक; स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची मागणी प्रलंबितच

कारंजा : तालुक्यातील कामरगाव पोलिस चौकीवर तब्बल १४ गावांचा कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजा असून, केवळ सात पोलिस कर्मचारी या प्रचंड जबाबदारीला सामोरे जात आहेत. यात एक पोलिस उपनिरीक्षक, दोन हेडकॉन्स्टेबल आणि चार कॉन्स्टेबलचा समावेश आहे. त्यामुळे फक्त सात पोलिसांवर तब्बल चौदा गावांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असल्याचे दिसून येत आहे..वाढत्या गुन्हेगारी घटना, सामाजिक तणाव, अपघात किंवा आपत्कालीन प्रसंगात नियंत्रण मिळवणे अत्यंत कठीण ठरत आहे. एखादी अप्रिय घटना घडल्यास धनज पोलिस स्टेशनमधून पोलिस बोलवावे लागतात. तोपर्यंत तणावाची परिस्थिती रोखण्याचे काम येथील पोलिसांना करावे लागते. तरीही स्थानिक पातळीवर पोलिस स्टेशन स्थापनेसाठी नागरिकांनी सातत्याने मागणी केली असली, तरी ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबितच आहे..कामरगावसह आजूबाजूच्या १४ खेड्यांमध्ये २५ हजारांहून अधिक लोकसंख्या विखुरलेली आहे. या सर्व भागांतील कायदा व सुव्यवस्थेचे नियंत्रण केवळ सात पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी गस्त, चोरी किंवा दरोडा रोखणे, वाद-संवाद शमवणे, वाहतूक व्यवस्थापन, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सुरक्षा पुरवणे यासारखी जबाबदारी नीट पार पाडणे अशक्यप्राय बनले आहे..कामरगाव पोलिस चौकीतील अधिकृत पदांपैकी काही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. नियमानुसार अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी, उपनिरीक्षक व वाहनसुविधा मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात चौकीकडे केवळ प्राथमिक साधनसामग्री आहे. आकस्मिक गुन्हेगारी घटना, शेजारच्या गावांत होणारे वाद, धार्मिक कार्यक्रमांतील तणाव यावर त्वरित तोडगा काढणे या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कठीण जाते..गावागावांत वेळोवेळी जमिनीचे वाद, सण-उत्सवांतून निर्माण होणारे गटांमधले तणाव, शेतीसंबंधी भांडणे यासारख्या घटना घडतात. पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो, तर मनुष्यबळ अपुरे एवढेच नव्हे तर चारचाकी वाहनाचा अभाव असल्याने वेळेवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये कायम असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, तरुणांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती यावरही परिणाम होत आहे. स्थानिक ग्रामस्थ, सरपंच व लोकप्रतिनिधी यांनी अनेक वेळा लेखी निवेदने देऊन कामरगाव येथे स्वतंत्र पोलिस स्टेशन स्थापन करण्याची मागणी केली आहे..Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्...परंतु, अद्याप ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. नागरिकांच्या मते, कामरगाव हे भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून, कारंजा-अमरावती आणि मूर्तिजापूर महामार्गाशी जोडलेले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक, व्यापारी व्यवहार आणि लोकांची ये-जा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत पोलिस स्टेशन ही काळाची मोठी गरज आहे. कामरगावसह १४ गावांची सुरक्षा ही केवळ सात पोलिसांच्या खांद्यावर सोपवणे हे अन्यायकारक व धोकादायक असल्याचे मत नागरिक व सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने तातडीने पोलिस स्टेशन उभारणीस मान्यता देऊन मनुष्यबळ, वाहनसुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवावे, अशी सर्व स्तरांतून मागणी होत आहे..स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची आवश्यकताग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्थेची गरज लक्षात घेता, कामरगाव येथे पोलिस स्टेशनची मागणी ही केवळ स्थानिक नसून तालुक्याच्या सुरक्षेची हमी आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास कोणत्याही मोठ्या घटनेची जबाबदारी टाळता येणार नाही. त्यामुळे कामरगावात स्वतंत्र पोलिस स्टेशन होणे काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.