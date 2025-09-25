Buldhana News: चौदा गावांची जबाबदारी सात पोलिसांवर! सुरक्षेसाठी पोलिसांची दमछाक; स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची मागणी प्रलंबितच

अकोला

कारंजा : तालुक्यातील कामरगाव पोलिस चौकीवर तब्बल १४ गावांचा कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजा असून, केवळ सात पोलिस कर्मचारी या प्रचंड जबाबदारीला सामोरे जात आहेत. यात एक पोलिस उपनिरीक्षक, दोन हेडकॉन्स्टेबल आणि चार कॉन्स्टेबलचा समावेश आहे. त्यामुळे फक्त सात पोलिसांवर तब्बल चौदा गावांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असल्याचे दिसून येत आहे.

