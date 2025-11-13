अकोला

Sharad Pawar: "एकाकीपणा असह्य झाला, मला बायको मिळवून द्या..."; अकोल्याच्या पोट्ट्याचे थेट शरद पवारांना पत्र, काय केली मागणी?

Rural Marriage Crisis in Maharashtra: अकोल्याच्या तरुणाचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. ग्रामीण भागातील लग्नसमस्येचे विदारक चित्र या पत्रात मांडण्यात आले आहे.
Sharad Pawar

Sharad Pawar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अकोला जिल्ह्यातील एका ग्रामीण तरुणाने लग्न न होण्याच्या दु:खाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांना पत्र लिहिले आहे. 'मला लग्नासाठी योग्य मुलगी शोधून द्या, मी तुमचे हे उपकार कधीच विसरणार नाही,' असे भावनिक आवाहन त्याने केले आहे. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांच्या लग्नसमस्येचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Sharad Pawar
viral
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com