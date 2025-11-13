Sharad Pawar: "एकाकीपणा असह्य झाला, मला बायको मिळवून द्या..."; अकोल्याच्या पोट्ट्याचे थेट शरद पवारांना पत्र, काय केली मागणी?

अकोला जिल्ह्यातील एका ग्रामीण तरुणाने लग्न न होण्याच्या दु:खाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांना पत्र लिहिले आहे. 'मला लग्नासाठी योग्य मुलगी शोधून द्या, मी तुमचे हे उपकार कधीच विसरणार नाही,' असे भावनिक आवाहन त्याने केले आहे. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांच्या लग्नसमस्येचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. .तरुणाचे पत्र विशेष लक्ष वेधून घेणारे ठरलेशनिवारी अकोला येथे शरद पवार यांच्या शेतकरी संवाद मेळाव्यात हा तरुण उपस्थित होता. कार्यक्रमादरम्यान अनेकांनी नेत्यांना निवेदने सादर केली. त्यात या तरुणाचे पत्र विशेष लक्ष वेधून घेणारे ठरले. पत्रात त्याने स्वत:चा पूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक नमूद केला आहे. हे पत्र वाचताच व्यासपीठावरील पवारांसह इतर नेते स्तब्ध झाले. सध्या हे पत्र सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत असून, चर्चेचा विषय ठरले आहे..NCP Sharad Pawar : आघाडीतील पक्षांसमवेतच निवडणूक लढविणार; राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार.लग्नासाठी मुली मिळणे कठीणग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या किंवा सामान्य नोकरी असलेल्या तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळणे कठीण झाले आहे. शहरातील नोकरदार, स्थिर उत्पन्न असलेल्या युवकांना मुलींच्या कुटुंबीयांची पसंती मिळते. गावातील अनेक तरुण अविवाहित राहतात. ही समस्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असून, अनेक घटना समोर आल्या आहेत. मात्र, या तरुणाच्या पत्राने तीव्रता स्पष्ट होते..लग्न न झाल्यास मी एकटाच राहीनपत्रात तरुणाने आपली व्यथा मांडली आहे, 'माझे वय वाढत आहे. लग्न न झाल्यास मी एकटाच राहीन. एकाकीपणा असह्य झाला आहे. माझ्या आयुष्याचा विचार करून मला पत्नी मिळवून द्या. कोणत्याही जात-समाजातील मुलगी चालेल. मी तिच्या घरी राहायला, चांगले काम करायला आणि संसार सांभाळायला तयार आहे. याची खात्री देतो. हे मला जीवनदान ठरेल. तुमचे ऋण मी कधी विसरणार नाही.' अशी आर्त हाक त्याने दिली आहे..तरुणाने म्हणणे देखील सुन्न करणारेग्रामीण तरुणांच्या लग्नाचा प्रश्न हा केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक आहे. यामुळे मानसिक तणाव, एकाकीपणा वाढतो, अशा गंभीर समस्या अनेक अभ्यासात समोर आल्या आहेत. या पत्रातील तरुणाने म्हणणे देखील सुन्न करणारे आहे..Sharad Pawar Ajit Pawar : कोल्हापूरनंतर आता 'या' जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी लढणार एकत्र, भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम होणार?.तरुणाच पत्र वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.