Akola Crime : १५ लाखाची खंडणी; शिवसेना नगरसेवक सागर भारुका अटक

अकोला - हॉटेल व्यावसायिकाकडे १५ लाख रुपयांची मागणी करून धमकावल्याचा आरोप अकोला महापालिकेतील शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक सागर सुभाषचंद्र भारुका यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात मारहाण, खंडणीची मागणी आणि धमकी दिल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी भारुका यांना ताब्यात घेतल्यानंतर सोमवारी (५ ऑक्टोबर) न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला..सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ असलेल्या कृष्णा एम्पोरियल हॉटेलमध्ये शनिवारी रात्री सव्वाबारा वाजताच्या सुमारास ही घटना घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. भारुका हे मित्रांसह कुटुंबीयांसोबत हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेले होते. हॉटेल सुरू ठेवण्याच्या कारणावरून त्यांनी १५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे..यावरून हॉटेलमधील कॅशियरसोबत त्यांचा शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी हॉटेलचे कॅशियर शोएब जमील अख्तर यांच्या फिर्यादीवरून रविवारी (४ ऑक्टोबर) रात्री सिव्हिल लाइन्स पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हॉटेल मालक आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून धमकावल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी भारुका यांना ताब्यात घेतले. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली..सोमवारी त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. दरम्यान, सागर भारुका यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. कुटुंबीयांसोबत हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलो असताना कोणत्याही प्रकारची पैशांची मागणी केली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राजकीय दबावातून आपल्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सिव्हिल लाइन्स पोलिस करीत आहेत. प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासाच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.