Shivai E-Bus: लालपरी’ने पांघरला ‘हिरवा शालू’; अकोल्याच्या रस्त्यांवरून धावणार वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक ‘शिवाई’ बसेस

अकोला : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी, आता पर्यावरण संवर्धन, इंधन बचतीच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकत, नव्या रंगात, नव्या नावाने (शिवाई) व वातानुकूलीत सुविधेसह इलेक्ट्रिक बसेसच्या स्वरुपात अकोल्याच्या रस्त्यांवरून धावणार आहे..प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासोबतच पर्यावरण संवर्धनाच्या विचारातून ई-बस प्रकल्पांतर्गत, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यभरात वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला..अकोल्यातही या बसेसची सुविधा देऊन प्रवाशांच्या सेवेसह पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका महामंडळाद्वारे बजावली जात आहे. दि.६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच या स्तूत्य उपक्रमाची सुरुवात करत अकोल्याच्या रस्त्यांवरून नऊ मीटर लांबीच्या चार वातानुकूलीत 'शिवाई' ई-बसेस धावायला लागल्या आहेत..आता पुन्हा नव्याने १२ मीटर लांबीच्या १३ ई-बसेस अकोलेकरांच्या सेवेत उपलब्ध झाल्या असून, आज-उद्यापर्यंत या ई-बसेस सुद्धा अकोल्यातील रस्त्यांवरून धावताना दिसणार आहेत. या बस सेवेमुळे एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत व पर्यावरणपूरक बसेसचा समावेश होत असून, इंधन खर्चात बचत तर होणारच, शिवाय प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. या बससेवेसाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशन सुद्धा कौलखेड रोड अकोला येथे सुरू करण्यात आले आहे..सोमवारपासून चार बसेसची सेवाएसटी महामंडळाच्या अकोला डेपो दोन वरून सोमवार दि.६ ऑक्टोबरपासून चार वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक बसेसची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोन बस वाशीम, एक अमरावती व एक बाळापूर, अशी सेवा देत आहेत. या बसेत वातानुकूलीत असून, पुशींग सीट्सची सुविधा यांमध्ये आहे..असा असेल तिकीट दरसध्या सेवेत असलेल्या इतर बसेसमध्ये १० रुपये प्रति सहा किमी असा तिकीट दर असून, नव्याने सेवेत रुजू झालेल्या वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये १३ रुपये प्रति सहा किमी तिकीट दर प्रवाशांना द्यावा लागणार असल्याचे विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले..अजूनही बसेसची संख्या वाढणारअकोल्यात सध्या १७ वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध झाल्या असून, डेपो दोन वरून त्या धावणार आहेत. नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभल्यास अजूनही बसेसची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त डीझेलवर कार्यन्वयीत १८ बसेस सुद्धा लवकरच अकोल्याला उपलब्ध होणार असल्याचे विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पर्यावरण संवर्धनासोबतच प्रवाशांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, ई-बस प्रकल्पांतर्गत, राज्य परिवहन महामंडळाकडून अकोल्यात दि.६ ऑक्टोबरपासून चार वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक 'शिवाई' बसेस सुरू केल्या आहेत. आता नव्याने १३ इलेक्ट्रिक बसेत उपलब्ध झाल्या असून, त्या सुद्धा येत्या एक किंवा दोन दिवसात अकोल्याच्या रस्त्यांवरून धावायला लागतील. जास्तीत जास्त नागरिकांनी प्रवासाकरिता या बससेच्या सेवेचा लाभ घ्यावा.- पवन रामदास लाजुरकर, विभागीय वाहतूक अधिकारी, अकोला.