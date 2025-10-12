अकोला

Shivai E-Bus: लालपरी’ने पांघरला ‘हिरवा शालू’; अकोल्याच्या रस्त्यांवरून धावणार वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक ‘शिवाई’ बसेस

Akola News: अकोल्याच्या रस्त्यांवर ‘शिवाई’ ई-बस सेवा सुरु; वातानुकूलीत इलेक्ट्रिक बसेस पर्यावरण संवर्धन व प्रवाशांच्या सोयीसाठी. इंधन बचत, प्रदूषण कमी आणि आधुनिक सुविधा या ई-बस प्रकल्पात समाविष्ट.
अनुप ताले
अकोला : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी, आता पर्यावरण संवर्धन, इंधन बचतीच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकत, नव्या रंगात, नव्या नावाने (शिवाई) व वातानुकूलीत सुविधेसह इलेक्ट्रिक बसेसच्या स्वरुपात अकोल्याच्या रस्त्यांवरून धावणार आहे.

