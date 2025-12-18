अकोला

Akola Airport: अकोल्याला मिळेल का हवाई नकाशावर स्थान? शिवणी विमानतळ विस्ताराला मंजुरी; पण टेकऑफ नाही

Shivni Airport Expansion Approved in Akola: अकोल्याच्या शिवणी विमानतळाच्या विस्ताराला शासनाने २०८ कोटींची मंजुरी दिली; पण टेकऑफसाठी अद्याप तयारी सुरु नाही. नागरिकांचा संताप वाढला आहे.
अकोला : अकोल्याच्या शिवणी विमानतळावरून प्रवासी विमानांचे टेकऑफ कधी होणार, हा प्रश्न केवळ प्रश्न न राहता नागरिकांचा संताप बनला आहे. तब्बल २०८ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चास वित्तीय मान्यता मिळूनही भूसंपादन, मोजणी, नोटीस आणि बांधकामाचा साधा श्रीगणेशाही न झाल्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

