Akola Airport: अकोल्याला मिळेल का हवाई नकाशावर स्थान? शिवणी विमानतळ विस्ताराला मंजुरी; पण टेकऑफ नाही

अकोला : अकोल्याच्या शिवणी विमानतळावरून प्रवासी विमानांचे टेकऑफ कधी होणार, हा प्रश्न केवळ प्रश्न न राहता नागरिकांचा संताप बनला आहे. तब्बल २०८ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चास वित्तीय मान्यता मिळूनही भूसंपादन, मोजणी, नोटीस आणि बांधकामाचा साधा श्रीगणेशाही न झाल्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले..विकासाच्या घोषणा, कागदी मंजुरी आणि फायलींच्या फेऱ्यांत अकोल्याचा हवाई विकास पुन्हा एकदा अडकवला आहे. शिवणी विमानतळाची उभारणी १९४३ साली ब्रिटिश काळात झाली. अकोल्याला अद्याप सक्षम विमानसेवा मिळू नये, ही बाब प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देणारी आहे. सध्या १४०० मीटर लांबीची धावपट्टी असून, ती १८०० मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे धूळखात आहे..हा विस्तार झाल्यास लहान प्रवासी विमाने नियमितपणे उतरू शकतात. उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, हे सारे फायदे केवळ भाषणांपुरते मर्यादित आहेत. विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेली ६०.६८ हेक्टर जमीन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून आठ वर्षांपूर्वीच विमानतळ प्राधिकरणाकडे देण्यात आली. तरीही प्रशासनाने पाऊल उचलले नाही..आता आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करायची आहे. ही जमीन मिळवण्यासाठी निधी नाही, प्रक्रिया अडचणीची आहे, अशी कारणे देत वर्षानुवर्षे विषय रखडवण्यात आला. अखेर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासनाने आदेश काढून २०८ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. भूसंपादन, बांधकाम, झाडांचा मोबदला यासाठी १९५ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद आहे. इतका मोठा निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात जमिनीचे अधिग्रहण सुरू नाही, मोजणी नाही, कामाचे वेळापत्रक नाही. मग हा निधी नेमका कुणासाठी आणि कशासाठी मंजूर केला, असा सवाल उपस्थित होतो. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, महावितरण यांसारख्या यंत्रणांच्या आस्थापना खर्चासाठी कोट्यवधी रुपये राखून ठेवले गेले; पण मूळ काम शून्य आहे..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.कृतीतून सिद्ध करावेलोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात प्रश्न विचारले, बैठका झाल्या, आश्वासने दिली; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी सगळेच गप्प का, हा प्रश्न अकोल्यातील नागरिक विचारत आहेत. विमानतळ विस्ताराचा विषय केवळ निवडणूक काळातील घोषणा ठरणार का, की खरोखरच अकोल्याला हवाई नकाशावर स्थान मिळणार, हे आता प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी कृतीतून सिद्ध करावे लागणार आहे. अन्यथा शिवणी विमानतळावरील टेकऑफ अजूनही अनेक वर्षे केवळ बातम्यांपुरताच मर्यादित राहील, हे निश्चित..