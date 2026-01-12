अकोला

Akola Crime: चक्क.. बार्शीटाकळीत घरातच गांजाची लागवड; धक्कादायक प्रकार उघडकीस, नऊ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

police seize cannabis worth ₹9 lakh from house: बार्शीटाकळीत घरात गांजाची लागवड; पोलिसांच्या 'ऑपरेशन प्रहार'ला मोठे यश
Akola Crime

Akola Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शीटाकळी : पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ‘ऑपरेशन प्रहार’ अंतर्गत अमली पदार्थ विरोधी मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. पोलिस स्टेशन बार्शीटाकळी हद्दीत राहत्या घरात गांजाची लागवड करून विक्री करण्याचा उद्योग उघडकीस आला असून, पोलिसांनी गांजाचे झाड जप्त करत आरोपीस अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
police
crime
police case
Arrested
district
drug case
cultivation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com