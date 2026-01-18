अकोला

नात्याला काळीमा फासणारी घटना! होमगार्ड मावसाचा मुलीवर अत्याचार; बाळापूर तालुक्यात खळबळ, 'ती' कायमच घाबरलेली..

Home guard uncle accused in Balapur Assault case: बाल लैंगिक अत्याचाराची धक्कादायक घटना; बाळापूर तालुक्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
Balapur Taluka in Shock After Relative Accused of Crime Against Girl

Balapur Taluka in Shock After Relative Accused of Crime Against Girl

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाळापूर : अल्पवयीन मुली सतत वासनेच्या बळी पडत असून बाळापूर तालुक्यात घडलेल्या घटनेने महीलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दहा वर्षीय मुलीचे नात्यातीलच होमगार्ड असलेल्या नराधमाने लैंगिक शोषण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी तातडीने आरोपीच्या मुसक्या आवळत बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Balapur
crime
family
district
Accused
sexual assault
Crime Against Girl
home guard murder case

Related Stories

No stories found.