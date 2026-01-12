Akola Political : पिढीजात काँग्रेस नेते श्यामशील भोपळे यांनी घेतले धनुष्यबाण हाती; मंत्री राठोड यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश!

हिवरखेड : हिवरखेड नगरपरिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीनंतर स्थानिक राजकारणात मोठी उलाढाल पाहायला मिळत आहे. परंपरागत पिढीजात काँग्रेसचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे श्यामशील सहदेवराव भोपळे यांनी शिवसेना (शिंदे गट) कडून स्वीकृत नगरसेवक पद स्वीकारले आहे. यासाठी त्यांनी मंत्री संजय राठोड व माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला..हिवरखेड नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीनंतर विरोधी बाकावर असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) कडून भोपळे यांना स्वीकृत नगरसेवक पद देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. ही घडामोड ‘मोठी उलाढाल’ मानली जात असून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी गुवाहाटी घटनेच्या धर्तीवर उपरोधिक मिम्सदेखील व्हायरल केले आहेत..Akola News : अकोट मध्ये ‘एमआयएम’ कडून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जितेन बरेठिया; भाजप नेत्याच्या पुत्राच्या सहभागाने पुन्हा राजकीय भूकंप!.गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सत्तेत आणि पदावर असणे आवश्यक आहे. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव मी शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश घेतला असून स्वीकृत नगरसेवक पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.- श्यामशील सहदेवराव भोपळे, माजी तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस.श्यामशील भोपळे हे अनुभवी नेते असून स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी आवश्यक सर्व पात्रता ते पूर्ण करतात. त्यांच्या अनुभवाचा पक्षाला फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी विधिवत शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पद देण्यात आले आहे.- रवी घुंगड, गटनेते, शिवसेना (शिंदे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.