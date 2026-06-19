Akola: दिवसा वीज वापरा, बिलात बचत करा;अकोला परिमंडळात १.९५ कोटी रुपयांची वीजबिलात सवलत

अकोला: महावितरणच्या स्मार्ट टीओडी (टाइम ऑफ डे) मीटरमुळे अकोला परिमंडळातील घरगुती वीज ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे. दिवसा वीज वापरावर मिळणाऱ्या सवलतीमुळे जुलै २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ग्राहकांना तब्बल १ कोटी ९५ लाख ५७ हजार रुपयांची सवलत मिळाली आहे. मात्र, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडे स्मार्ट टीओडी मीटर असणे आवश्यक असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे..महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या नव्या वीजदरानुसार घरगुती ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत होणाऱ्या वीज वापरावर प्रतियुनिट सवलत लागू करण्यात आली आहे. जुलै २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत प्रतियुनिट ८० पैशांची सवलत देण्यात आली होती..Nanded: अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीसह प्रियकर पोलिसांच्या जाळ्यात.एप्रिल २०२६ पासून या सवलतीत वाढ करून ती ८५ पैसे प्रतियुनिट करण्यात आली आहे. स्मार्ट टीओडी मीटर आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने वीज वापराचे रीडिंग स्वयंचलित आणि अचूकपणे नोंदवले जाते. त्यामुळे बिलिंगमधील त्रुटी कमी होण्यास मदत होत आहे. याशिवाय ग्राहकांना मोबाईलद्वारे तासागणिक वीज वापराची माहिती पाहता येत असल्याने स्वतःच्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे अधिक सुलभ झाले आहे..सवलतीत बुलडाणा आघाडीवरदिवसा वीज वापरावर मिळालेल्या सवलतीत बुलडाणा जिल्हा आघाडीवर असून तेथील ग्राहकांना ९२ लाख ९५ हजार रुपये सवलत मिळाली आहे. अकोला जिल्ह्यातील ग्राहकांना ७० लाख ९७ हजार रुपये, तर वाशीम जिल्ह्यातील ग्राहकांना ३१ लाख ६५ हजार रुपये सवलत मिळाली आहे..Amravati: काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे आदेश मोडून मतदान ; विधान परिषद निवडणूक; ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी बजावला हक्क.प्री-पेड नव्हे, पोस्टपेड मीटरमहावितरणने स्पष्ट केले आहे की, स्मार्ट टीओडी मीटर हे प्री-पेड नसून पोस्टपेड आहेत. पूर्वीप्रमाणेच वीज वापरल्यानंतरच ग्राहकांना वीजबिल दिले जाणार आहे. हे मीटर ग्राहकांना पूर्णपणे मोफत बसविण्यात येत असून त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही..दिवसा उपकरणांचा वापर केल्यास बचतमहावितरणने ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या सवलतीच्या कालावधीत वॉशिंग मशीन, गिझर, एअर कंडिशनर आणि इतर अधिक वीज वापरणारी उपकरणे चालविण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे वीजबिलात थेट बचत होऊन ग्राहकांना आर्थिक फायदा होणार आहे..परिमंडळात ३.८२ लाखांहून अधिक स्मार्ट मीटरअकोला परिमंडळात आतापर्यंत ३ लाख ८२ हजार ७०३ स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ३ लाख ३९ हजार ८६६ लघुदाब ग्राहक, ४३५ उच्चदाब ग्राहक आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील ४२ हजार ४०२ ग्राहकांचा समावेश आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार अकोला जिल्ह्यात १ लाख २१ हजार ११२, बुलडाणा जिल्ह्यात १ लाख ९३ हजार ४४९, तर वाशीम जिल्ह्यात ६८ हजार १४२ स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.