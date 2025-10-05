Karanja Soybean: समितीत नवीन सोयाबीनची आवक वाढली; सततच्या पावसाने उतारा घटला, ३६०० रुपयांचा सरासरी दर

कारंजा : खरीप हंगामात सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक मानले जाते. या पिकाची काढणी सध्या सुरू असून, कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नवीन सोयाबीनची आवक हळूहळू वाढू लागली आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी तब्बल २०० क्विंटल नवीन सोयाबीनची नोंद झाली. यावेळी सरासरी दर ३६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला असून, दर स्थिर असले तरी पावसाचा प्रभाव अद्याप जाणवत आहे..गेल्या दोन महिन्यांपासून तालुक्यातील विविध भागांमध्ये सततच्या हलक्या ते जोरदार पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतात पाणी साचल्याने सोयाबीनच्या शेंगा काळ्या पडल्या, दाण्याचा आकार कमी झाला, तर काही ठिकाणी अंकुर फुटण्याची समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे सरासरी प्रति एकरी फक्त तीन क्विंटलपासून पाच क्विंटलपर्यंत उतारा मिळत असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे. मागील वर्षी याच काळात हा उतारा ५ ते ६ क्विंटल इतका होता. तालुक्यातील काही शेतकरी लवकर येणाऱ्या वाणांची लागवड करतात..या वाणांची काढणी सुरू झाली असून, काही शेतकऱ्यांनी काढणी बरोबरच माल बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र दर्जेदार सोयाबीनची आवक अद्याप कमी असल्याने व्यापाऱ्यांकडून उच्च दर्जाच्या मालाला अधिक दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारंजा बाजार समितीत दरमहा सोयाबीनच्या आवक आणि भावात चढउतार दिसून येतात. सध्या दर ३६०० ते ४००० दरम्यान आहेत..व्यापाऱ्यांच्या मते, पुढील काही दिवसांत आवक वाढेल आणि हवामान स्थिर राहिल्यास दरात मोठी घसरण होणार नाही. मात्र पावसाचा अतिरेक आणि ओलसर माल वाढल्यास बाजारभावावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आतापर्यंत बाजारात कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी सोयाबीन साठवणुकीला प्राधान्य देत होते..परंतु मागील वर्षीपासून मात्र दरात वाढ झाली नसल्याने शेतकरी सध्या माल घरी साठवून ठेवण्याचा पर्याय न निवडता थेट बाजारात विक्रीसाठी आणत आहे. त्यामुळे नवीन सोयाबीनची आवक वाढली आहे. परंतु अद्यापही उतारा कमी असल्याने उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे चांगल्या भावाची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. तालुक्यात सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक असल्यामुळे याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो..उत्पादन घटल्याने व्यापाऱ्यांची उलाढाल कमी होतो आणि शेतकऱ्यांची रोकड साखळी विस्कळीत होते. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत हवामान स्थिर राहिले तर दर स्थिर आणि उत्पादन सावरण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कारंजा परिसरातील शेतकऱ्यांनी उत्पादनातील घट आणि दरातील अनिश्चिततेचा सामना करताना सहकार्य आणि संयम दाखवणे आवश्यक आहे. कृषी धोरणांत हवामानानुसार विमा संरक्षण आणि बाजार व्यवस्थापन या दोन घटकांना अधिक बळकटी देणे ही काळाची गरज आहे..Degalur Market Committee: 'देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमीन विक्रीला हिरवा कंदील'; पणनमंत्र्यांनी दिली होती स्थगिती, मंत्रालयात पुन्हा सुनावणी.दर कमी होण्याच्या भीतीने विक्रीमागील वर्षी संपूर्ण वर्षभर सोयाबीनच्या दरात वाढ झाली नाही. अखेरीस सोयाबीनला ४५०० ते ४६०० रुपयांचा दर मिळाला. मात्र सोयाबीनचे वजन घटले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नाही. परिणामी आवक वाढल्यानंतर दर कमी होण्याच्या भीतीने यंदा सोयाबीन काढणीबरोबर शेतकरी विक्रीला प्राधान्य देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.