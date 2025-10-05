अकोला

Karanja Soybean: समितीत नवीन सोयाबीनची आवक वाढली; सततच्या पावसाने उतारा घटला, ३६०० रुपयांचा सरासरी दर

कारंजा : खरीप हंगामात सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक मानले जाते. या पिकाची काढणी सध्या सुरू असून, कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नवीन सोयाबीनची आवक हळूहळू वाढू लागली आहे. ४ ऑक्टोबर रोजी तब्बल २०० क्विंटल नवीन सोयाबीनची नोंद झाली. यावेळी सरासरी दर ३६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला असून, दर स्थिर असले तरी पावसाचा प्रभाव अद्याप जाणवत आहे.

