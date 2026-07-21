Soyabean Seed Scam: निकृष्ट बियाणे प्रकरणी तीन कंपन्यांविरोधात गुन्हे; ९२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व कृषी अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून तेल्हारा पोलिसांकडून गुन्ह्याची नोंद

तेल्हारा: तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अप्रमणित सोयाबीन बियाण्यांची विक्री केल्याप्रकरणी ग्रीन गोल्ड सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, दप्तरी ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड, बिगर बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, या तीन कंपन्यांविरुद्ध तेल्हारा पोलिस स्टेशन येथे शनिवारी (ता.१८), बियाणे नियंत्रण आदेश १९८८ व ईसीए ॲक्ट १९५५ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .ही कारवाई, तालुक्यातून शेतकऱ्यांच्या प्राप्त ९२ तक्रारीनंतर व तेल्हारा पंचायत समिती (गुण नियंत्रण) कृषी अधिकारी भरतसिंग जगन्नाथ चव्हाण, कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) जयश्री गणपत लोखंडे, तेल्हारा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्या फिर्यादीवरून करण्यात आली आहे..सरकारला मोठा धक्का, सोनम वांगचूक यांना तातडीने खासगी रुग्णलयात दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश, नेमकं काय सांगितलं?.ग्रीन गोल्ड सीड्स प्रा. लि. या कंपनी विरोधात सोयाबीन बियाणे उगवण बाबत १८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अकोला यांच्या सूचनेवरून व तक्रारीनुसार बियाणे बॅगचे निरीक्षण केले असता, बॅगवर इम्प्रुड सोयोबीन, असा दावा कंपनीकडून केल्याचे निदर्शनास आले. असा दावा करणे बियाणे नियम १९६८ नियम १० नुसार चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे..सदर बियाण्यांचे फिर्यादीने तालुक्यातून नमुना काढून बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा महाबीज अकोला येथे पाठविले असता नमुन्याचा अप्रमाणिक अहवाल कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. सदर वाण संशोधित बियाणे या प्रकारात मोडतात. सदरच्या बियाण्याची उत्पादन प्रक्रिया पॅकिंग व सिलिंग या बाबीवर कोठेही प्रमाणीकरण यंत्रणा किंवा शासकीय प्रमाणीकरण संस्था यांचा हस्तक्षेप नसतो. या सर्व प्रक्रियेची सर्वस्वी जबाबदारी बियाणे उत्पादक कंपनीची असते..ग्रीन गोल्ड या कंपनीने सदर बियाणे बनवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याच्या कारणावरून जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ क ३ व ७ बियाणे कायदा १९६६ क ६,७ , १९, २१ बियाणे नियम १९६८ नियम १० व २३ व बीएनएस कलम ३१८(४) नुसार फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Fifa World Cup 2026: मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी फिफाने मदत केली! आरोपांना ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे समर्थन?.दप्तरी ऍग्रो प्रा. लि. या कंपनी विरोधात सोयाबीन बियाणे उगवणीबाबत शेतकऱ्यांच्या ४१ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, तर बिगर बायोटेक प्रा. लि. या कंपनीविरुद्ध तेल्हारा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय तेल्हारा येथे सोयाबीन बियाणे उगवणीबाबत ३३ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तदनुसार फिर्यादींच्या तक्रारीवरून तिन्ही कंपन्यांविरोधात वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेल्हारा पोलिस निरीक्षक संतोष इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक निलेश ठाकरे याप्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.