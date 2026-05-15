Akola News: अकोला जिल्ह्यात १६ लाख मतदारांची घराघरात पडताळणी; विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत दुबार नावे व मृत मतदार हटवले जाणार

अकोला: भारत निवडणूक आयोगाने देशातील १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' (आसआयआर) मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील तब्बल ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. अकोला जिल्ह्यातही १६ लाखांहून अधिक मतदारांची माहिती घराघरात जाऊन तपासली जाणार असल्याने निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे..जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी नुकताच या विशेष पुनरिक्षण मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडावीत, तसेच प्रशिक्षण प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या..मोहिमेअंतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन माहितीची पडताळणी करणार आहेत. मतदार यादीतील नाव, पत्ता, वय, स्थलांतर, मृत्यू आदी बाबींची प्रत्यक्ष खातरजमा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नियुक्त करण्यात येणारे 'बूथ लेव्हल एजंट' (बीएलए) देखील सहकार्य करणार आहेत..त्यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून केला जात आहे. सध्या राज्यात जनगणनेची तयारी सुरू असल्याने क्षेत्रीय यंत्रणेवरील अतिरिक्त ताण लक्षात घेऊन आयोगाने या मोहिमेचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम जून महिन्यापासून सुरू होऊन ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे..दुबार नावे आणि मृत मतदारांची नोंद हटणारविशेष मोहिमेमुळे मतदार याद्यांमधील दुबार नावे, स्थलांतरित मतदार तसेच मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर नव्याने पात्र ठरलेल्या मतदारांची नोंदणी करण्यालाही गती मिळणार आहे..महत्त्वाचे वेळापत्रक२० ते २९ जून : बीएलओ प्रशिक्षण व पूर्वतयारी३० जून ते २९ जुलै : घरोघरी भेटी व प्रत्यक्ष पडताळणी५ ऑगस्ट : मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर : दावे व हरकती नोंदविण्याची मुदत७ ऑक्टोबर : अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध.