Akola Crime : अल्पवयीन चोरट्याकडून २१.७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; घरफोडी प्रकरणाचा वेगवान उलगडा

अकोला - डाबकी रोड पोलीस स्टेशन हद्दीत घडलेल्या घरफोडी प्रकरणाचा उलगडा अवघ्या १२ तासांत करून पोलिसांनी तब्बल २१ लाख ७५ हजार १७५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात यश मिळविले. विशेष म्हणजे हा गुन्हा एका विधि संघर्षग्रस्त अल्पवयीन बालकाने केल्याचे उघडकीस आले आहे..पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौरव धर्मराज उर्फ बाळासाहेब विजयकर (रा. मेहरे नगर) हे १८ नोव्हेंबर रोजी परिवारासह मुलाच्या मंगळपूजेकरिता बाहेरगावी गेले होते. याच दरम्यान अज्ञात चोरट्याने घराच्या मागील बाथरुममधील खिडकीतून प्रवेश करून घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा महत्त्वाचा ऐवज लंपास केला..त्यांच्या तक्रारीवरून डाबकी रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र. ३५३/२५, कलम ३०५ (अ), १३१(३) बीएनएस नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. गुन्हा नोंद होताच पोलीस निरीक्षक दीपक कोळी यांच्या आदेशानुसार स.पो.नि. अभिषेक अंधारे यांच्या नेतृत्वाखाली डीबी पथक व इतर विशेष पथकांची रचना करण्यात आली. तांत्रिक पुरावे, गुप्त माहिती आणि संशयितांची जलद तपासणी यांच्या आधारे पोलिसांनी नेहरू नगर, खैरमोहम्मद प्लॉट येथील विधि संघर्षग्रस्त बालकाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली..त्यानेच घरफोडी केल्याची कबुली दिल्यानंतर त्याच्या घराची झडती घेण्यात आली. झडतीदरम्यान पोलिसांना १७३.३३० ग्रॅम सोन्याचे दागिने, १८.६०० ग्रॅम चांदी, तसेच ५,३५० रुपये रोख असा एकूण २१,७५,१७५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अप्पर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी आणि उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. तपास पथकात सपोनि अभिषेक अंधारे यांच्यासह पोहवा उमेश पाटील, उमेश सुगंधी, स.पो.उप.नि. दिपक तायडे, पोहवा प्रविण इंगळे, राजेश ठाकुर, प्रेम कश्यप, संतोष उपाध्याय, मंगेश गिते व मपोहवा प्रतिभा राठोड यांनी विशेष परिश्रम घेतले. डाबकी रोड पोलिसांच्या तत्पर आणि प्रभावी कामगिरीचे शहरात कौतुक होत आहे..