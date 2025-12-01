Akola Crime : विद्यार्थ्यांची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या

अकोला - बाळापूर तालुक्यातील उरळ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील निंबा–तेल्हारा मार्गावर स्थित कारंजा फाट्याजवळ सोमवारी एका विद्यार्थ्याची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. गौरव बायस्कार (वय-२०) असे मृत युवकाचे नाव असून काही तरुणांसोबत झालेल्या किरकोळ वादातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..गौरव हा मुळचा अंदुरा (ता. बाळापूर) येथील रहिवासी असून तो कारंजा येथील जिजामाता महाविद्यालयात बी.ए.चे शिक्षण घेत होता. शिक्षणासाठी तो कारंजा येथे वास्तव्यास होता. गौरव काही मित्रांसोबत कारंजा फाट्याजवळ गेला असताना काही युवकांचा त्याच्याशी वाद झाला..हा वाद पाहता पाहता इतका चिघळला की संबंधित तरुणांनी गौरववर लाकडी दांडक्याने व अन्य साधनांनी बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच उरळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक पंकज कांबळे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली..पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा केला व शव पाठविण्यात आले आहे. घटनेचे नेमके कारण, वादाची सुरुवात कशामुळे झाली, आरोपी व मृत युवकांमध्ये आधीपासून काही वाद होते का, याचा तपास सुरू असून अधिक तपशील तपासात समोर येणार आहेत.घटनेनंतर आरोपी पळून गेले होते. मात्र, लोहारा येथील दोन युवकांनी या हत्येला स्वरूप दिले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तत्काळ आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले..त्यांच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी विशेष पथक तयार केले. त्वरित पावले उचलत उरळ पोलीस पथकाने संशयित आरोपींपैकी दोघांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.या घटनेमुळे विद्यार्थीवर्ग व स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गौरवच्या मृत्यूने गावात गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.