अकोला

Akola Crime : विद्यार्थ्यांची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या

बी.ए.चे शिक्षण घेत असलेल्या एका युवकाची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली.
gaurav bayaskar

gaurav bayaskar

sakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला - बाळापूर तालुक्यातील उरळ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील निंबा–तेल्हारा मार्गावर स्थित कारंजा फाट्याजवळ सोमवारी एका विद्यार्थ्याची बेदम मारहाण करून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. गौरव बायस्कार (वय-२०) असे मृत युवकाचे नाव असून काही तरुणांसोबत झालेल्या किरकोळ वादातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
crime
student
Beating
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com