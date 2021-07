घाटबोरी (जि. बुलडाणा) : मेहकर (mehkar buldana) तालुक्यामध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार १५ जुलैपासून जे गावे कोरोनामुक्त आहेत अशा ठिकाणी वर्ग ८ ते १२ वी पर्यंत नियमित शाळा (school start buldana) चालू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात अनेक गावातून विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या दुसर्‍या गावात शिक्षणासाठी दररोज जावे लागते. परंतु, शासन-प्रशासन यांच्या नियमानुसार एसटी महामंडळ विभागाने ज्या रस्त्यावर उत्पन्न जादा मिळते अशाच ठिकाणी एसटी बस (ST bus service) चालू केली आहे. त्यामुळे आजही ग्रामीण भागात हजारोच्यावर वर्ग ८ ते १२ चे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचितच आहेत. (student facing problems for up down due to st bus service closed in buldana)

हेही वाचा: दोन ‘हायफाय’ सेक्स रॅकेटवर छापा; चार युवतींची सुटका

ग्रामीण भागात राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बस बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत ये- जा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बस फेर्‍या लवकरात लवकर सुरू कराव्या अशी मागणी पालक व विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. कोरोनाच्या संकटामध्ये गेल्या दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशात कोरोनाची रुग्णसंख्या थोडी कमी झाल्याने शासन-प्रशासन यांनी जेथे कोरोनामुक्त गावे आहेत व ग्रामपंचायतीने तसा ठराव दिला अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. बससेवा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पाठविण्यास अडचण निर्माण होत आहे. काही पालक पाल्यांना शाळेत पाठवीत नाही, तर काही खासगी वाहनाने तर काही स्वतःच्या वाहनाने मुलांना शाळेत सोडतात. मात्र, गरीब विद्यार्थी लालपरीविना शालेय विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचितच आहेत.

ग्रामीण भागात एसटी बस सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. परिणामी काही खासगी वाहनातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थांना ५० ते १०० रुपये खर्च करून प्रवास करावा लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे. ही गैरसोय दूर करून विद्यार्थांना एसटी बसची सुविधा मिळून द्यावी अशी मागणी पालक विद्यार्थी करत आहेत. - सखाराम काळदाते, अध्यक्ष, विदर्भ भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, मेहकर