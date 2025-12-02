Balapur Crime : वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यावर चाकू हल्ला; चाकू हल्ल्यात विद्यार्थी जागीच गतप्राण, खूनाचे कारण गुलदस्त्यात

बाळापूर - शाळकरी विद्यार्थ्यांचा वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या एका २२ वर्षीय विद्यार्थ्याचा भर रस्त्यात खून झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. कारंजा (रमजानपूर) फाट्यावर सोमवारी (ता.१) सकाळी अकरा वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली आहे..गौरव गणेश बायस्कार रा. नया अंदुरा असे खून झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी उरळ पोलिसांनी अवघ्या अर्धा तासाच्या आत मुख्य आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. मात्र, या घटनेमुळे कारंजा रमजानपूर परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.उरळ पोलिस स्टेशन हद्दीतील कारंजा रमजानपूर फाट्यावर सोमवारी सकाळी अकरा वाजताच्या सुमारास पाच ते सहा विद्यार्थ्यांचा वाद सुरू होता. लोहारा येथील काही विद्यार्थी अंदुरा येथील शाळेत शिक्षणासाठी येतात. काही किरकोळ कारणावरून त्यांच्यात वाद सुरू होता..दरम्यान नया अंदुरा येथील मृतक गौरव बायस्कार व त्याचा मित्र मंगेश नागोलकार हे त्याचे शेतातील पिकांना पाणी देऊन घरी येत असताना त्यांना हा वाद दिसला. त्यांनी जवळ जाऊन बघीतले असता मृतकाचा चुलतभाऊ राम नागोलकार, कृष्णा जीनगर, प्रणव इंगळे, प्रेम मोरे, विजय मोरे, संतोष मोरे यांची आपसात हाणामारी सुरू होती.मृतक गौरव व त्याच्या मित्राने वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता विजय मोरे व संतोष मोरे या दोघांनी अचानकपणे त्यांच्या कमरेतून एक धारदार शस्त्र काढून गौरव बायस्कार याच्या छातीत व पोटावर वार केले. हे वार वर्मी लागल्याने गौरव खाली कोसळून जागेवरच गतप्राण झाला. घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदार पंकज कांबळे व त्यांच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आला..छाती, पोटावर आठ घावगौरव हा कारंजा रमजानपूर येथील जिजामाता महाविद्यालयात कला शाखेचे शिक्षण घेत होता. सोमवारी सकाळी गौरव व त्याचा मित्र शेतातून येत असताना काही विद्यार्थ्यांचा वाद सुरू होता. तो मध्यस्थी करायला गेला आणि त्याच्यावरच चाकूने जोरदार हल्ला चढवला. छातीवर व पोटावर आठ घाव असल्याची माहिती आहे. खुनाचे कारण गुलदस्त्यात असले तरी, या हल्ल्याचा कट पूर्वनियोजित असल्याचे झालेल्या घटनेवरून दिसत आहे..अर्ध्या तासांत संशयित जेरबंदगौरव बायस्कार याचा खून झाल्यानंतर घटनास्थळी आलेले उरळ ठाणेदार पंकज कांबळे यांनी तत्काळ तपासाची चक्रे फिरवली आणि मुख्य आरोपी विजय शंकर मोरे, रा.लोहारा याला पसार होण्यापूर्वीच अटक केली. एका विधीसंघर्ष बालकाला देखील ताब्यात घेतले, तर उर्वरित संशयितांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली..पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी.चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन पडघन यांच्या मार्गदर्शनाखाली उरळ पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार पंकज कांबळे, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश कायंदे, अरून मुंडे व पोलिसांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.