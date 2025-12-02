अकोला

Balapur Crime : वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यावर चाकू हल्ला; चाकू हल्ल्यात विद्यार्थी जागीच गतप्राण, खूनाचे कारण गुलदस्त्यात

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या एका २२ वर्षीय विद्यार्थ्याचा भर रस्त्यात खून झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली.
बाळापूर - शाळकरी विद्यार्थ्यांचा वाद सोडविण्यासाठी गेलेल्या एका २२ वर्षीय विद्यार्थ्याचा भर रस्त्यात खून झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. कारंजा (रमजानपूर) फाट्यावर सोमवारी (ता.१) सकाळी अकरा वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली आहे.

