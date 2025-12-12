Success Story: शेतमजुराच्या मुलाची ‘एअर फोर्स’मध्ये निवड; अभिषेक सास्तेची प्रेरणादायी कहाणी

सैलानी : अतिशय हलाखीची परिस्थित आई-वडील शेतमजुरी करतात. जेमतेम मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या गरीब कुटुंबातील मुलांनी उच्च शिक्षण घेवून शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून, रायपूर येथील अभिषेक मिरा वसंता सास्ते या युवकाची नुकतीच एअर फोर्समध्ये फौजी पदावर नेमणूक झाली आहे..रायपूर येथील शेतमजुरी करणारे मीरा वसंता सास्ते यांचा मुलगा अभिषेक सास्ते यांने अत्यंत गरिबी व हालाखीच्या परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेत ‘एअर फोर्स’मध्ये फौजी या पदापर्यंत बाजी मारली..त्यांने पहिली ते आठवीपर्यतचे शिक्षण रायपूर येथील जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळेत झाले. दहावीचे शिक्षण जनता विद्यालय पिपंळगाव सराई व पुढील शिक्षणासाठी महाविद्यालयात धाड शिक्षण घेतले..अभिषेकने शासकीय सेवेसाठीचा अभ्यास घरी बसून ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने केला. त्यानंतर रायपूर येथील राजमुद्रा अभ्यासिका येथे शासकीय पदासाठी अभ्यासाचे धडे घेतले. यानंतर त्याने एअर फोर्समध्येमधील फौजी पदासाठी छ.संभाजी नगर येथे परीक्षा दिली होती..Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले ‘क्लास वन’अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास.या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मैदानी कसरत तसेच वैद्यकीय तपासणी मुबंई येथे झाली. त्यात पात्र ठरल्याने ता. ८ डिसेंबर रोजी त्याला नियुक्ती पत्र प्राप्त झाले. मनात जिद्द व चिकाटी तसेच ध्येय प्राप्त करण्याचा शुद्ध हेतू असल्यास ध्येयप्राप्ती होते हे रायपूर येथील अभिषेक वसंता सास्ते या युवकाने सिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.