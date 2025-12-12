अकोला

Success Story: शेतमजुराच्या मुलाची ‘एअर फोर्स’मध्ये निवड; अभिषेक सास्तेची प्रेरणादायी कहाणी

Air Force Recruit: अतिशय हलाखीची परिस्थित आई-वडील शेतमजुरी करतात. जेमतेम मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या गरीब कुटुंबातील मुलांनी उच्च शिक्षण घेवून शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळाले.
सैलानी : अतिशय हलाखीची परिस्थित आई-वडील शेतमजुरी करतात. जेमतेम मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या गरीब कुटुंबातील मुलांनी उच्च शिक्षण घेवून शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून, रायपूर येथील अभिषेक मिरा वसंता सास्ते या युवकाची नुकतीच एअर फोर्समध्ये फौजी पदावर नेमणूक झाली आहे.

