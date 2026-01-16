श्वानांच्या नियोजनासाठी शिक्षकाची नियुक्ती; नगरपालिका शाळा परिसरातील 'त्या'फलकाची चर्चा, नेमका काय आहे आदेश..

मेहकर : शिक्षक हे चांगले लिखाण, अभ्यासू, शिक्षण, हस्ताक्षर व कडक शिस्तीसाठी गणल्या जातात. मात्र मेहकर नगरपालिका शिक्षण विभागाने यावर कहर करत श्वानांच्या नियोजनसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली. एवढंच नाही तर त्यांच्या नावानचे फलक शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वार भिंतीवर रंगविले. त्याच फलकांची सध्या मेहकर शहरांमध्ये चर्चा आहे. त्याला पाहता नगरपालिकेने शिक्षकांची गरिमा हरवली, अशी खंत कित्येक शिक्षण प्रेमी व पालकांनी खंत व्यक्त केली आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.सध्या भटक्या श्वानांचा प्रश्न ऐरणीवर असून या भटक्या कुत्र्यापासून बालकांना होणारा त्रास पाहता पालक चिंतेत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळेमध्ये जाणारे विद्यार्थी हे भटक्या श्वानांचे टार्गेट ठरत आहेत. याला पाहता न्यायालयाने श्वानांच्या बंदोबस्त करण्याचे शासनाला सांगितले. तर शासनाने नगरपालिका व महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबद्दल आदेशीत केले. त्यानुसार नगरपालिका प्रशासनाने शाळा परिसरामध्ये मोकाट श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी व त्यांना हाकलण्यासाठी एका शिक्षकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहे. शाळेतील ज्या शिक्षकाचे आदर्श आमचे पाल्य घेत आहेत. त्या शिक्षकाचे नाव अशाप्रकारे श्वान हाकलण्यासाठी लावले जावे..अशी प्रतिक्रिया आता या आदेशानंतर पालक वर्गामध्ये उमटत आहे. जर न्यायालयाच्या आदेशाने शाळा परिसरामधील श्वान हाकलून लावायचे होते. त्यासाठी नगरपालिका कर्मचाऱ्याला का नियुक्त केल्या गेले नाही. शिक्षकाला नियुक्त करणे म्हणजे शिक्षकांची गरिमा हरवणे आहे. शाळांनी केलेल्या या कार्यवाही बद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे..मोकाट कुत्र्याचा बंदोबस्त साठी न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले. त्यानंतर शासनाने नगरपालिकांना आदेशित केले. त्याला पाहता नगर पालिका आरोग्य विभागाने मुख्याध्यापकाला पत्र देऊन एका शिक्षकाची भटक्या श्वानांपासून संरक्षण साठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तेव्हा मेहकर मध्ये ११ नगरपालिका शाळा असून त्यामध्ये ११ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.- ज्ञानेश्वर धांडे, प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, मेहकर नगरपालिका.माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...असे आहे आदेशभटके श्वान हाकलण्यासाठी, श्वानाची प्रसूत झाली तर त्याचा बंदोबस्त करावा, शाळा परिसरामध्ये मोकाट श्वान येत असतील तर त्याचा बंदोबस्त म्हणून शाळेतील तुटलेल्या भिंती डागडुजी करावी, शाळेला गेट बसून घ्यावी आदी कामांसाठी एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे व त्यावर जबाबदारी सोपवावी. या शिवाय ही जबाबदारी संभाळणाऱ्या शिक्षकाच्या नावाचा फलक शाळेच्या दर्शनी भागामध्ये लावला. आदी काम करण्याचे आदेशात नमुद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.