श्वानांच्या नियोजनासाठी शिक्षकाची नियुक्ती; नगरपालिका शाळा परिसरातील 'त्या'फलकाची चर्चा, नेमका काय आहे आदेश..

Municipal school notice on Dog control sparks controversy: शिक्षकांची श्वान नियोजनासाठी नियुक्ती; पालकांमध्ये नाराजीची लाट
Teacher or Dog Supervisor? Municipal Order Raises Questions

Teacher or Dog Supervisor? Municipal Order Raises Questions

मेहकर : शिक्षक हे चांगले लिखाण, अभ्यासू, शिक्षण, हस्ताक्षर व कडक शिस्तीसाठी गणल्या जातात. मात्र मेहकर नगरपालिका शिक्षण विभागाने यावर कहर करत श्वानांच्या नियोजनसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली. एवढंच नाही तर त्यांच्या नावानचे फलक शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वार भिंतीवर रंगविले. त्याच फलकांची सध्या मेहकर शहरांमध्ये चर्चा आहे. त्याला पाहता नगरपालिकेने शिक्षकांची गरिमा हरवली, अशी खंत कित्येक शिक्षण प्रेमी व पालकांनी खंत व्यक्त केली आहे.

