Chikhali Accident : शिक्षक आमदाराच्या गाडीने तरुणास उडविले; तरुण गंभीर जखमी होऊन सध्या कोमात

चिखली - राजकारण्यांच्या गाड्यांचा बेफाम वेग पुन्हा एकदा निष्पाप नागरिकाच्या जीवावर उठल्याची धक्कादायक घटना चिखली घडली. अमरावती विभागाचे शिक्षक आमदार किरण सरनाईक (रा. वाशीम) यांच्या इनोव्हा गाडीने पायी जाणाऱ्या कृष्णा नंदू लष्कर (वय-25), रा. गौरक्षण वाडी, चिखली या तरुणास जोरदार धडक दिली. ही घटना आज ता. १८ सप्टेंबर रोजी सकाळी शहरातील पानगोळे हॉस्पिटलसमोर घडली..सकाळी दहाच्या सुमारास घडलेल्या या भीषण अपघातात कृष्णा गंभीर जखमी होऊन सध्या कोमात असून त्याला तातडीने जवंजाळ हॉस्पिटल, चिखली येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. घटनेच्या वेळी आमदार सरनाईक हे बुलडाण्यातील डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या निवासस्थानी सांत्वनपर भेटीसाठी जात होते..घटनेनंतर आमदार सरनाईक यांनी स्वतः जखमी युवकास गाडीत टाकून जवंजाळ हॉस्पिटल येथे दाखल केले आहे. हे विशेष... नागरिकांनी अशा घटना रोखण्यासाठी आमदार व अधिकाऱ्यांनी गाड्यांचा वेग मर्यादित ठेवावा आणि अपघातग्रस्तांसाठी जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी केली आहे. वृत्त लिहेपर्यत कुठलिही पोलीस कारवाई झाली नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.